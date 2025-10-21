King Gnu常田大希＆井口理、“お忍び”USJ動画が話題「オーラがダダ漏れ」「すぐ気づかれそう」
【モデルプレス＝2025/10/21】King Gnuの常田大希と井口理が10月19日までに、それぞれのX（旧Twitter）を更新。一緒にユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪れた様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】King Gnu常田＆井口「オーラダダ漏れ」と話題のお忍びショット
今回、常田と井口はUSJを訪れたことを報告。17日から19日までに常田は、井口とアトラクションに乗っている写真や、井口と新井和輝、キャラクターと3ショットを公開した。
井口もまた18日に、アトラクションに乗車中の常田との動画をアップ。井口はキャラクターの帽子に星型のサングラス姿で、常田はスカーフを頭に巻き、顔を隠しながらも存在感を放っていた。常田はこの投稿を引用し「各々が考える忍び方」とコメントを添えている。
King Gnuは、USJにて開催中の『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の『ゾンビ・デ・ダンス』テーマソングを担当。17日に、テレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション」に出演した際には、テーマソングである「SO BAD」をパークから生中継で披露した。
“お忍び”でUSJを訪れた2人の貴重な姿に、ファンからは「Mステの日かな？」「オーラがダダ漏れ」「全然忍べてない（笑）」「すぐ気づかれそう」「激レア」「遭遇したかった」「すごいシュールで好き」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆常田大希、井口理とUSJを満喫
◆常田大希＆井口理の投稿に反響
