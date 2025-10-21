今すぐ【マクドナルド】へ駆け込めーーッッ！ うさぎパケが可愛い♡「期間限定メニュー」

【マクドナルド】からパイ系の「期間限定メニュー」が今年も登場！ 長年愛されているチョコパイに加え、いちごミルク味も新たに仲間入り。可愛いパッケージで、気分の上がるおやつタイムを満喫できそうです。今回は終売前に見逃せない、チョコパイをご紹介します。

アーモンドの食感も楽しめる「三角チョコパイ 黒」

毎年のお馴染みとなりつつある黒の「三角チョコパイ」は、12月下旬までの期間限定メニュー。何層にも重なったパイ生地に、チョコクリームをたっぷり詰めた贅沢感がたまりません。シックな色味のパッケージは、真っ黒なうさぎが描かれたキュートなデザイン。チョコクリームにはアーモンドも入っているので、食感も楽しめそうです。

10月下旬まで味わえる新作！「三角チョコパイ いちごミルク味」

いちごをくわえた真っ白なうさぎが描かれた可愛いパッケージ。こちらは今年新たに仲間入りした、いちごミルク味です。とちおとめを使用したいちごチョコクリームに、ザクザク感のあるストロベリーコーンクラッシュを合わせており、フルーティーな風味が口いっぱいに広がりそう。こちらは10月下旬までと販売期間が短いので、気になる人はお早めに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino