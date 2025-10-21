ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦

米大リーグのブルージェイズは20日（日本時間21日）、本拠地カナダ・トロントで行われたマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦を4-3で制し、通算4勝3敗でワールドシリーズ進出を決めた。1-3で迎えた7回、ジョージ・スプリンガー外野手が劇的な逆転3ラン。スタジアムは熱狂に包まれた。24日（同25日）開幕のワールドシリーズでドジャースと激突する。

勝った方がドジャースが待つワールドシリーズに進出する大一番。1-3とブルージェイズが2点ビハインドで迎えた7回、本拠地が騒然となった。

1死二、三塁からスプリンガーが左翼スタンドへ劇的な逆転3ラン。殊勲の36歳は歓喜を爆発させながら、ダイヤモンドを一周した。

MLBネットワークのジョン・モロシ記者は自身のXに「もちろん、ジョージ・スプリンガーは得点圏に同点ランナーがいる打席に立つ。This. Is. Baseball（これが野球だ）！」とつづった後、起死回生の一発を見届け、「ロジャース・センターの200レベル（2階席）にある記者席が揺れた」と続けた。

米ファンからも「信じられない！！」「彼は失敗することはない」「なんてこった、叫び倒したよ」「36歳のポストシーズンの伝説のために俺はひざまずくさ」「信じていたよ」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）