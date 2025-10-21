横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズが「クリスマスフェア2025」を展開。

館内レストランで特別なコースを提供するほか、最上階フレンチ「ベイ・ビュー」のスペシャルディナーや横浜赤レンガクリスマスマーケットのチケット付きプランも販売されます！

美食とともに楽しめる、きらめく夜景と特別な冬のステイが叶うコースやプラン揃いです☆

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「クリスマスフェア2025」

フェア開始日：2025年11月1日(土)より順次

予約・問い合わせ：

レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00）

宿泊予約 045-411-1133（10:00〜18:00）

Webサイト

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズが、クリスマスのひとときをホテルで過ごす「クリスマスフェア2025」を展開。

ホテル最上階のフレンチ「ベイ・ビュー」をはじめ、各レストランで特別ディナーコースやカクテル、宿泊プランが期間限定で提供されます！

鉄板焼「さがみ」や、日本料理「木の花」内の鉄板割烹「山吹」、中国料理「彩龍」では特別なディナーをラインナップ。

オールデイダイニング「コンパス」も、クリスマスにあわせて特別なメニューが用意されます。

フレンチ「ベイ・ビュー」でのクリスマスディナーが楽しめる宿泊プランのほか、横浜赤レンガ倉庫クリスマスマーケットチケット付き宿泊プランも☆

聖夜を彩る素敵なひとときを、横浜ベイシェラトンホテルで過ごせるディナーやプランを紹介します！

フレンチ「ベイ・ビュー」クリスマスディナーコース『Christmas Dinner』

料金：Christmas Dinner 34,000円（税・サ込）

提供期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）

提供時間（全席2時間制）：

2025年12月20日(土)・12月21日(日)・12月24日(水)・12月25日(木) 17:30〜/18:00〜/20:00〜/20:30〜

2025年12月22日(月)・12月23日(火) 17:30〜22:30（最終入店 20:30）

メニュー：

＜アミューズ＞ 雲丹とカリフラワームースのヴェリーヌ

＜オードブル＞ タラバ蟹と帆立のタルタル ガトー仕立て キャビア添え、根セロリのブルーテ コンソメのジュレ

＜スープ＞フォアグラのポワレ 利平栗のフラン 洋梨のコンポートを添えて

<魚料理> オマール海老と鮑のフリカッセ シャンパン香るカプチーノソース ハーブ風味

<肉料理> 松阪牛フィレ肉 リードヴォのムニエル トリュフソース トリュフリゾット添え

<デザート> ベネズエラ産チュアオチョコレートのムース ピスタチオのボンボンと赤い果実

<横市フロマージュ舎の横市バター パン各種>

<小菓子とコーヒーまたは紅茶>

横浜の美しい夜景を望むフレンチ「ベイ・ビュー」では、シェフ郄木が厳選した季節の食材を贅沢に使用した、特別なディナーコース。

コースの始まりには、雲丹と新鮮なカリフラワーを重ねたヴェリーヌが登場します。

海と大地の豊かな味わいを堪能できる一皿です！

雲丹とカリフラワームースのヴェリーヌ／タラバ蟹と帆立のタルタル ガトー仕立て／フォアグラのポワレ 利平栗のフラン

オードブルには、繊細な旨みを持つタラバ蟹と帆立をガトー仕立てにし、キャビアをふんだんに使用。

根セロリのブルーテや輝く宝石をイメージしたコンソメのジュレが、華やかな彩りを添えます☆

魚料理には、鮮度にこだわった豪華なオマール海老や鮑を、フリカッセで用意。

シャンパンを用いたカプチーノソースとフレッシュハーブの香りが、素材の美味しさを引き立てます。

オマール海老と鮑のフリカッセ／松阪牛フィレ肉 リードヴォのムニエル／ベネズエラ産チュアオチョコレートのムース

肉料理は、松阪牛フィレ肉に加え、希少なリードヴォをムニエルで提供。

黒トリュフを惜しみなく使用した濃厚ソースと、芳香なトリュフリゾットを合わせて、贅沢なひと品に仕上げられています。

こだわりのデザートは、クリスマスリースに見立てた一皿。

希少なベネズエラ産カカオ“チュアオ”で作るショコラムースを、ピスタチオのチョコレートでコーティングし、赤い果実とともに艶やかに☆

ディナーのフィナーレを彩る、クリスマスならではの一皿です！

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」クリスマス イブニングハイティー

料金：12,000円（税・サ込）

提供期間：2025年12月1日（月）〜12月19日（金）土曜日を除く

提供時間：17:30〜21:00 2時間制

メニュー：

＜Appetizer＞サーモンマリネとフロマージュブランのタルトレット／ドライトマトとオリーブのマリネ／ハモンセラーノとメロンのピンチョス／チーズの盛合せ／ドライフルーツのコンポート

＜Hot Dishes＞

バーニャカウダ アンチョビソース／オニオングラタンのキッシュ／クラムチャウダー／牛フィレ肉のステーキサンド トリュフソース／骨付きローストチキン ローズマリーの香り／じゃがいものココットグラタン

＜Dessert＞苺とピスタチオのパフェ

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」では、カップルや女子会、親しい友人とのクリスマスにぴったりの「クリスマス イブニングハイティー」を提供。

横浜の華やかな夜景とピアノの生演奏とともに、モエ・エ・シャンドンのシャンパンを好きなだけ楽しめる、クリスマス限定プランです！

料理は3段のハイティースタンドで提供し、優雅なひとときを演出。

彩り豊かなアペタイザー各種／骨付きローストチキンや牛フィレ肉のステーキサンド／苺とピスタチオのパフェ

シャンパンとシェフ郄木が心を込めて仕立てた料理で、幻想的な夜景と音楽が演出する、ご褒美のようなひとときが堪能できます☆

フレンチ「ベイ・ビュー」クリスマスディナー付きステイ

提供期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）

内容：

・2名分のクリスマスディナーコース グラスシャンパン付き

・オールデイダイニング「コンパス」の神奈川朝食またはルームサービスでの朝食

夜景・美食・生演奏が織り成す、フレンチ「ベイ・ビュー」でのクリスマスディナーのあとは、優雅なホテルステイが楽しめる宿泊プランも用意。

夜景を眺めながら、大切な人とお部屋でゆっくりクリスマスのひとときを過ごせます！

横浜の夜景を望む特別な空間で、こだわりのコースをゆっくりと堪能し、お部屋で心温まるクリスマスの夜を過ごせるプランです☆

クリスマスマーケット満喫ステイ 〜チケット&ペアマグカップ付き〜

提供期間：2025年11月21日（金）〜12月25日（木）

内容：

・横浜赤レンガ倉庫クリスマスマーケット優先入場チケット 2枚（1室につき2枚）

・「ノリタケ」プレミアムマグカップ 2個（1室につき2個）

・オールデイダイニング「コンパス」の神奈川朝食

横浜赤レンガ倉庫クリスマスマーケットチケット付きの宿泊プランは、横浜でクリスマスを過ごしたい方にぴったり。

毎年人気「横浜赤レンガ倉庫のクリスマスマーケット」の優先入場チケットと、「ノリタケ」のプレミアムペアマグカップがセットになった宿泊プランです！

横浜の街がイルミネーションで彩られる季節に、心に残る滞在を演出します☆

鉄板焼「さがみ」極上Christmasディナーフェア

料金：クリスマスディナー 能登牛 38,000円（税・サ込）／クリスマスディナー 松阪牛 45,000円（税・サ込）／クリスマスディナー 神戸牛 50,000円（税・サ込）

提供期間：2025年12月24日（水）・12月25日（木）

提供時間：17:00〜23:00（最終入店21:00）

メニュー：

・聖夜のお愉しみ 海の幸と野菜のカクテル仕立て キャビアとライムの泡

・フォアグラのソテー チュイルとリンゴのベビーリーフサラダ

・伊勢海老とタラバ蟹 キノコのフリカッセ トリュフの香り

・黒鮑のおごのり蒸し 肝のソテーと海藻入りブールブランソース

・能登牛または松阪牛または神戸牛 フィレ、サーロイン食べ比べ

・いくらの醬油漬け御飯、伊勢海老の味噌汁、香の物

・金箔とキャラメルアイス リンゴのタルトChristmasプレート

・コーヒーまたは紅茶

ホテル最上階に位置する鉄板焼「さがみ」では、クリスマスの2日間限定スペシャルコースを提供。

横浜の煌めく夜景を眺めながら、世界三大珍味のフォアグラ・キャビア・トリュフをはじめ、本物だけを集めた至極のコースを堪能できます。

海の幸は、伊勢海老や黒鮑、タラバ蟹などを厳選。

海の幸と野菜のカクテル仕立て／お好みの銘柄牛のフィレ、サーロイン食べ比べ／金箔とキャラメルアイス リンゴのタルト Christmasプレート

メインは神戸牛・松阪牛・能登牛からセレクトした和牛が、フィレとサーロインの食べ比べにて用意されます☆

特別な夜に華を添える、豪華なコース内容です！

日本料理「木の花」内 鉄板割烹「山吹」クリスマスディナー

料金：35,000円（税・サ込）

提供期間：2025年12月20日（土）〜 12月25日（木）

提供時間：月〜土 17:30〜20:00（最終入店）、日・祝 17:30〜19:30（最終入店）

メニュー：

<前菜>香箱蟹 長芋素麺 外子 内子 胡瓜 防風 生姜酢ゼリー、鯛昆布〆と千枚蕪 いくら がり 塩昆布、鮟肝蒸し煮込み 一味卸し 慈姑煎餅 生唐墨、芹胡麻和え 諸子南蛮漬け

<焼き物>フォアグラ かりんとう

<造里>季節の御造里 あしらい

<魚料理>鮑 肝ソース または 伊勢海老 共味噌ソース

<焼き野菜>季節の御野菜

<肉料理>松阪牛フィレ

<食事>好みで選択 （白ご飯／蟹御飯／ガーリックライス／梅焼き飯）、香の物、赤出汁

<水菓子>季節の水菓子

<甘味>季節の甘味 抹茶またはコーヒー

日本料理「木の花」内にある、“大人の隠れ家”鉄板割烹「山吹」では、贅沢な食材をふんだんに使用したクリスマス限定ディナーコースが用意されます。

料理長 紱留 雅が厳選した松阪牛やフォアグラ、伊勢海老、鮑などを提供。

華やかに盛り付けられた前菜／氷の器で味わう季節の御造里／目の前で焼き上げる松阪牛フィレ

オリジナルの氷の器に美しく盛り付けた御造里や、目の前で焼き上げる鮑や伊勢海老などの料理は、「山吹」でしか味わえない炎と氷が彩る特別な逸品です☆

さらに、ソムリエが選んだワインや日本酒とのペアリングも用意。

上質な空間の中で、心に残る大人のためのクリスマスディナーが堪能できます！

オールデイダイニング「コンパス」ヨーロッパフェア〜ベルギー〜 『クリスマスオーダーブッフェ』

料金：

ランチ＜平日＞ 大人 8,500円（税・サ込）／子供 4,250円（税・サ込）／シニア 6,800円（税・サ込）

ランチ＜土日祝＞・ディナー＜全日＞大人 11,000円（税・サ込）／子供 5,500円（税・サ込）／シニア 8,800円（税・サ込）

※子供 4才から小学生、シニア 62歳以上

※平日ランチのクリスマスメニューはローストチキンを用意、大人3名以上にはスパークリングワインを1本プレゼント

提供期間：2025年12 月20日（土）〜12月25日（木）

提供時間：ランチ 11:30〜16:00、ディナー＜平日＞ 17:30〜21:30／＜土日祝＞ 17:00〜21:30

美食の国ベルギーをテーマにした「コンパス」ヨーロッパフェアには、ベルギー名物ムール貝のワイン蒸しやベルジャンフリッツ、石焼バベットステーキなど本場の味が勢揃い。

ワッフルやベルギーチョコレートのスイーツ、豊富なベルギービールも用意されています。

クリスマス期間はローストチキンや牛肉のパイ包み、いくら寿司にプレミアムショートケーキなどの限定メニューも登場。

シェフ當間こだわりの多彩な料理を、家族や友人とともに、クリスマスムードあふれる「コンパス」で楽しめます！

バー「ベイ・ウエスト」クリスマス カクテルフェア

料金：Noël Pistachio Hopper／Strawberry Christmas Fizz 各2,500円（税・サ込）

提供期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）

提供時間：月〜土 17:00〜23:30(最終入店22:30)、日・祝 17:00〜22:30(最終入店21:30)

バー「ベイ・ウエスト」では、クリスマス気分を盛り上げる2種類の限定カクテルをバーテンダーが用意。

「Noël Pistachio Hopper」は、“季のTEA”にピスタチオとマスカルポーネチーズを合わせた、香ばしくクリーミーなデザートカクテル。

「Strawberry Christmas Fizz」は、テキーラとストロベリーが香る、華やかで甘みのある一杯です。

特別な夜にふさわしいカクテルで、心弾むクリスマスのひとときを過ごせます！

中国料理「彩龍」クリスマスディナーコース

期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）

時間：月〜土 17:30〜22:00(最終入店21:00)、日・祝 17:30〜21:00(最終入店20:00)

メニュー：

・香港焼き物入りクリスマス前菜

・海のコラーゲンの姿煮 上海蟹味噌仕立て

・山口県産「長州黒かしわ鶏」の香味揚げ

・海鮮と契約農家「中台菜園」よりシェフこだわりの国産中国野菜の炒め

・黒毛和牛の黒胡椒ソース強火炒め

・上海蟹入り餡かけのおこげ

・彩龍特製ブリュレとクリスマス香港スイーツ

新料理長の南が腕を振るう、中国料理「彩龍」のクリスマスディナーコースは、厳選した山口県産「長州黒かしわ鶏」がメインに登場。

香辛料でマリネし、専用窯でじっくり焼き上げています。

香ばしくパリッとした皮と、しっとり柔らかな肉質が楽しめる逸品です。

山口県産「長州黒かしわ鶏」の香味揚げ／海鮮と契約農家「中台菜園」よりシェフこだわりの国産中国野菜の炒め／上海蟹入り餡かけのおこげ

伊勢海老や帆立などの海鮮と厳選した国産中国野菜の炒めや、上海蟹入り餡かけのおこげなど、バラエティ豊かなメニューを用意。

デザートには、點心師による特製クリスマスデザートプレートが提供されます。

彩り豊かな中国料理とともに、新料理長が紡ぐクリスマスのひとときを過ごせるコースです！

聖なる夜を彩る特別なメニューや宿泊プランを、バラエティ豊かに展開。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「クリスマスフェア2025」は、2025年11月1日より順次展開です！

優雅なホテルステイと花々に囲まれた朝食！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「記念日プラン」 優雅なホテルステイと花々に囲まれた朝食！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「記念日プラン」 続きを見る

シンプルながら味わい深いクリスマスケーキ！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ドーレ」 シンプルながら味わい深いクリスマスケーキ！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ドーレ」 続きを見る

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

※写真はイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 聖なる夜にふさわしい各種ディナーや宿泊プラン！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「クリスマスフェア2025」 appeared first on Dtimes.