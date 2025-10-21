26日(日)は北海道から九州にかけての広い範囲で雨が降り、雨や風が強まることも。31日(金)から11月1日(土)も西から雨が降りますが、10月末から11月のはじめにかけては、秋晴れで過ごしやすい陽気の日があるものの、雨の降る日が多いでしょう。

【22日(水)〜28日(火)】 26日(日)は広く雨 札幌では霜が降りるほどの冷え込みも

明日22日(水)は、前線が南下し、次第に西から高気圧に緩やかに覆われるでしょう。北海道や東北は晴れ間が出るでしょう。関東から九州は雲が多いですが、次第に天気が回復に向かいそうです。23日(木)から24日(金)にかけて高気圧に覆われて広い範囲で晴れる見込みです。





25日(土)から26日(日)は、前線上に発⽣した低気圧が⽇本の東へ進み、別の低気圧が北⽇本付近を通過する見込みです。北海道から九州にかけて、次第に広い範囲で雨が降るでしょう。雨や風が強まることもありそうです。27日(月)は西高東低の気圧配置になるでしょう。28日(火)にかけて晴れる見込みです。この一週間の最高気温は、22日(水)は平年を下回り、東京都心は13℃と12月上旬並みで、今シーズン一番の寒さとなりそうです。23日(木)以降も平年よりは低いものの、27日(月)には平年を上回るでしょう。10月23日は二十四節気の霜降(そうこう)です。朝の冷え込みで霜が降りはじめる頃とされていますが、札幌では暦通り、朝の最低気温が3℃前後の日が多く、霜が降りるほど冷え込みそうです。各地でグッと冷えたり、寒暖差が大きくなりますので、体調管理にご注意ください。

【29日(水)〜11月3日(祝)】 秋晴れで過ごしやすいが31日〜11月1日は雨

29日(水)から30日(木)は沖縄で雨が降りますが、その他は秋晴れとなるでしょう。ただ、31日(金)から11月1日(土)にかけて、低気圧や前線の影響で、天気の崩れる所が多いでしょう。雨や風が強まる所がありそうです。2日(日)から3日(文化の日)は東北から九州、沖縄まで晴れる所が多いものの、一時的な雨にご注意ください。



最高気温は平年より高い所が多いでしょう。仙台では20℃くらいまで上がる日もありそうです。東京や名古屋、大阪、福岡も連日20℃以上で過ごしやすい日が多い見込みです。