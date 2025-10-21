郷ひろみ、NHK「うたコン」で世界的ギタリストのマーティ・フリードマンとコラボ
「うたコン」ギターソング特集
10月28日放送の「うたコン」（NHK総合よる７時５７分〜）はギターソング特集。ギターで紡がれてきた名曲の数々を届ける。
幕開きは、「プレイバック紅白」の特別編。今月70歳を迎えた郷ひろみのこれまでの紅白名シーンを振り返る。そして、紅白でもこれまで何度も披露されてきた「２億４千万の瞳 ―エキゾチック・ジャパン―」を世界的ギタリスト・マーティ・フリードマンとの豪華コラボで届ける。
南こうせつは今から50年前の伝説のイベント「コンサート・イン・つま恋 '75」を振り返り、かぐや姫の代表曲「神田川」を届ける。さらに朝ドラの主題歌としても人気を博した「365日の紙飛行機」を山本彩が、吉田拓郎の名曲「落陽」を竹原ピストルが披露する。
番組中盤では、日本のフォークの礎を築いた「ザ・フォーク・クルセダーズ」の名曲を、メンバーである、きたやまおさむの貴重なインタビューＶＴＲと共に届ける。きたやまを敬愛する南こうせつは山本彩とともに「悲しくてやりきれない」を披露するほか、杉田二郎は、きたやまが作詞した名曲「戦争を知らない子供たち」を歌う。
後半では、郷ひろみがファンへの感謝がつまった最新のバラード曲「ALL MY LOVE」を披露。辰巳ゆうとはロングヒット中の話題曲「運命の夏」を届ける。そして＝LOVE は大胆な恋心を描いた話題曲「ラブソングに襲われる」を披露する。