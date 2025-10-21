

「うたコン」ギターソング特集

10月28日放送の「うたコン」（NHK総合よる７時５７分〜）はギターソング特集。ギターで紡がれてきた名曲の数々を届ける。

幕開きは、「プレイバック紅白」の特別編。今月70歳を迎えた郷ひろみのこれまでの紅白名シーンを振り返る。そして、紅白でもこれまで何度も披露されてきた「２億４千万の瞳 ―エキゾチック・ジャパン―」を世界的ギタリスト・マーティ・フリードマンとの豪華コラボで届ける。

南こうせつは今から50年前の伝説のイベント「コンサート・イン・つま恋 '75」を振り返り、かぐや姫の代表曲「神田川」を届ける。さらに朝ドラの主題歌としても人気を博した「365日の紙飛行機」を山本彩が、吉田拓郎の名曲「落陽」を竹原ピストルが披露する。

番組中盤では、日本のフォークの礎を築いた「ザ・フォーク・クルセダーズ」の名曲を、メンバーである、きたやまおさむの貴重なインタビューＶＴＲと共に届ける。きたやまを敬愛する南こうせつは山本彩とともに「悲しくてやりきれない」を披露するほか、杉田二郎は、きたやまが作詞した名曲「戦争を知らない子供たち」を歌う。

後半では、郷ひろみがファンへの感謝がつまった最新のバラード曲「ALL MY LOVE」を披露。辰巳ゆうとはロングヒット中の話題曲「運命の夏」を届ける。そして＝LOVE は大胆な恋心を描いた話題曲「ラブソングに襲われる」を披露する。

「うたコン」 放送予定

10月28日（火） 後７時５７分〜８時４２分 （NHK-G全国放送）※NHKONE（新 NHK プラス）同時配信／見逃し番組配信（放送後１週間）あり※NHKホールから生放送司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー出演：＝LOVE・郷ひろみ・杉田二郎・竹原ピストル・辰巳ゆうと・マーティ・フリードマン・南こうせつ・山本彩ＶＴＲ出演：きたやまおさむ【曲順】「２億４千万の瞳 ―エキゾチック・ジャパン―」 郷ひろみ ギター：マーティ・フリードマン「神田川」 南こうせつ「365日の紙飛行機」 山本彩 原曲：AKB48「落陽」 竹原ピストル 原曲：吉田拓郎「悲しくてやりきれない」 南こうせつ・山本彩 原曲：ザ・フォーク・クルセダーズ「戦争を知らない子供たち」 杉田二郎・南こうせつ・山本彩「ALL MY LOVE」 郷ひろみ「運命の夏」 辰巳ゆうと「ラブソングに襲われる」 ＝LOVE