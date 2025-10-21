制服姿で2人同時に登場！セガ フェイブ「呪術廻戦 懐玉・玉折 ふわぷち デフォルメフィギュア 五条悟・夏油傑」
セガ フェイブから「呪術廻戦 懐玉・玉折 ふわぷち デフォルメフィギュア 五条悟・夏油傑」が登場。
愛らしいデフォルメデザインで、表情を変えて楽しめる「五条悟」と「夏油傑」のフィギュアです☆
セガ フェイブ「呪術廻戦 懐玉・玉折 ふわぷち デフォルメフィギュア 五条悟・夏油傑」
予約受付期間：2025年10月20日11:00〜12月31日23:59
お届け予定：2026年7月
価格：3,080円（税込）
素材：ABS,PVC
サイズ：全高約8cm
対象年齢：15歳以上
発売元：株式会社セガ フェイブ
販売店舗：「S-FIRE」公式サイトやアニメ・ホビー系関連ショップなど
セガ フェイブのホビーブランド「S-FIRE（エスファイア）」に、『呪術廻戦 懐玉・玉折』から「五条悟」と「夏油傑」の「ふわぷち デフォルメフィギュア」が登場。
イラストレーター・三月八日さんとセガによる、共同デザインブランドの「ふわぷち」
三月八日さんが描く、愛らしい目が特徴のイラストをもとに、セガがぬいぐるみやフィギュアなどを多数商品化しているブランドです。
「ふわぷち デフォルメフィギュア」は、表情やポーズを変えて楽しめるギミックフィギュア。
フェイスパーツの取り替えも楽しめ、いろんな表情ができます☆
約8センチと、一緒にお出かけしやすいサイズ感も魅力。
「飾って」「集めて」「遊んで」「いっしょにお出かけして」と、自由に楽しめるキャラクターグッズです！
呪術廻戦 懐玉・玉折 ふわぷち デフォルメフィギュア 五条悟
『呪術廻戦 懐玉・玉折』に登場する、制服姿の「五条悟」を「ふわぷち」でフィギュア化。
特徴をとらえつつ、三月八日さんの愛らしいイラストで再現されています☆
付属のフェイスパーツを入れ替えれば、簡単に表情が変化。
ポージングも楽しめ、表情とポーズの組み合わせを考えるのも楽しいフィギュアです。
手のひらサイズなので、お出かけして記念写真を撮ることもできます！
呪術廻戦 懐玉・玉折 ふわぷち デフォルメフィギュア 夏油傑
「夏油傑」も「五条悟」のフィギュアと共に登場。
セットで集めて飾りたくなる、かわいいフィギュアです。
フェイスパーツを取り替えると、ウインクした表情も☆
顔の向きや手を動かせば、ポージングも楽しめます。
お出かけしやすい手のひらサイズもかわいらしく、ついつい集めたくなるフィギュアです！
表情を変えて楽しめる、制服姿の「五条悟」と「夏油傑」
セガ フェイブの「呪術廻戦 懐玉・玉折 ふわぷち デフォルメフィギュア 五条悟・夏油傑」は、2025年10月20日〜12月31日まで予約受付中です☆
