俳優のディーン・フジオカが２１日のテレビ朝日系「じゅん散歩」（月〜金曜・前９時５５分）に出演した。

１０周年記念のゲストとして招かれたディーン。東京・池袋で高田純次と待ち合わせ。ディーンは街中の木の下で、わざとらしく本を読んでいた。遠くからディーンを発見した高田は「あの姿勢の良さ！怪しいですね〜」と笑い、「あの、すみません」と声をかけると、ディーンは「純次さん！」と“びっくり”していた。

サンシャインシティを訪れ、水族館へ。高田に「一人で水族館は来ないでしょう？」と聞かれたディーンは「そうですね。子どもたちと結構、よく行きます」と答えた。

番組を見たファンはネット上に「おディーンがじゅん散歩に？？なんというスペシャル」「メチャクチャ楽しかった！じゅんさんとディーンさんメチャクチャ相性いいわ！」と感想を寄せた。

ディーンは２０１２年に中国系インドネシア人の女性と結婚し、１４年１０月に男女の双子、１７年３月に第３子が誕生した。今月１８日までにファンクラブサイトで離婚を公表。「妻と私は結婚生活に区切りをつける決断を致しました」と報告。「お互いの価値観や将来への考え方の違いを理解し、尊重し合った結果、それぞれの道を歩むことが最善だと考えました」と説明した。