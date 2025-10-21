銭湯・サウナの魅力を伝えるイベント「すみだ銭湯・サウナフェス（ＳＳＳ２０２５）」が１１日、東京・錦糸町の楽天地ビル１Ｆ正面広場で開催された。同イベントは温浴文化を広めることが目的で墨田区内の温浴施設や企業、そしてクリエイターが参加して魅力をアピールした。

午前中は１２歳未満の子どもを対象にした「子供熱波師体験＆じゃんけん大会」を実施。講師はサウナ好き芸人・マグ万平さん、楽天地スパの支配人・北田哲也氏が務めた。イベントは満員盛況で子どもたちは熱波体験を通じてサウナ文化への関心を高めた。またじゃんけん大会では東京楽天地グループ公式キャラクター・らくてんちょーのぬいぐるみ１０個も贈られた。

午後からはトークセッションが続き、「ワールドワイドなサウナトーク」ではマグ万平さんと文筆家の岩田リョウコさんがゲスト。多様な視点で“サウナを通じた街との関係づくり”が語られた。その後は「銭湯＆サウナグッズトーク」を展開。キップスの田中康雄さん、久米繊維工業の久米信行さん、サウナグッズ研究室のポニョリオンさんが「職人技が支える“心地よさ”」の背景を紹介した。

さらに「錦糸町温浴施設支配人トーク」も行われ、楽天地スパ・北田さん、スパ＆カプセル・ニューウィングの吉田支配人、リアルサウナ錦糸町・荒木翔江さん、黄金湯・新保朋子さんが登壇。錦糸町近辺の温浴施設の支配人として「敵対せず、お互いの良さで温浴を盛り上げたい」と想いを口にした。

会場のマーケットエリアでは墨田区内の銭湯・サウナ施設のグッズ、温浴アイテムを販売。多くの来場者が手に取り、地域のものづくりの「力」を参加者が実感していた。