大塚国際美術館（徳島県・鳴門市）は２１日、１１月１４日に生誕１８５年を迎える、印象派を代表するフランスの画家クロード・モネ（１８４０年〜１９２６年）の世界を堪能できる楽しみ方を提案した。

モネは、戸外で光を描くことに生涯を費やし、特に光の変化と対象との関係を研究して膨大な作品を残した。また、当時ヨーロッパで流行したジャポニスム（日本趣味）の影響を受けて浮世絵を収集するなど、日本とも関わりの深い画家の一人として知られる。モネのギャラリーＢ１（常設展示）として、「印象派」の生みの親となった記念碑的作品「印象、日の出」など、珠玉の１４点を一堂に鑑賞可能。屋外展示モネの「大睡蓮」Ｂ２（常設展示）では、陶板の特徴を生かし、屋外に展示し、自然光のもと、時間や天気と共に移り変わる風景の中で鑑賞できる。

同美術館では、館内に表示する二次元コードをスマートフォンで読み取り、モネや「大睡蓮」について詳しく知ることができる、鑑賞ツール「モネペディア」を館内・Ｂ１展示室７０に設置（１１月３０日まで）。また、１日先着１００枚限定で、セーヌ川に沿って点在する、モネやルノワールなど印象派の画家たちゆかりの地と、同美術館で鑑賞できる名画を掲載した鑑賞ツールアートガイド「名画でセーヌ川周遊 パリ発、ノルマンディー行き」を配布する（１１月１日〜月３０日、予定枚数に達し次第、配布を終了）。

また、体験として大好評のモネの「大睡蓮」アートコスプレは、１１月３０日まで延長が決定。絵画の主役になりきって撮影が楽しめるアートコスプレフェスでは、ピンクや青の大きな睡蓮を被り、葉っぱを装着。水面に浮かぶ睡蓮に変身して、特別な１枚を撮影できる。