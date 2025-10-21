広瀬すずからの評価にガッツポーズをみせた3時のヒロイン・福田麻貴 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の広瀬すず、お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴が21日、都内で行われた富士フイルム『instaxチェキ新製品発表会』に参加した。

【全身ショット】かわいい！色鮮やかなワンピースで登場した広瀬すず＆福田麻貴

　イベントでは、3時のヒロインの3人で撮影した複数枚の写真に音楽、コメントを付けたデジタルなチェキをお披露目。とある1日の収録前に、ケーキをおいしそうに食べる内容となった。

　仲良さそうな3人の姿に広瀬は「スゴい。おしゃれですね！見習います」と一言。まさかの高評価に福田は「うれしい！ありがとうございます！やった！」とガッツポーズだった。

　新製品を使ったチェキも披露していた。