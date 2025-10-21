福田麻貴、広瀬すずからの“おしゃれ”評価にガッツポーズ「やった！」
俳優の広瀬すず、お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴が21日、都内で行われた富士フイルム『instaxチェキ新製品発表会』に参加した。
【全身ショット】かわいい！色鮮やかなワンピースで登場した広瀬すず＆福田麻貴
イベントでは、3時のヒロインの3人で撮影した複数枚の写真に音楽、コメントを付けたデジタルなチェキをお披露目。とある1日の収録前に、ケーキをおいしそうに食べる内容となった。
仲良さそうな3人の姿に広瀬は「スゴい。おしゃれですね！見習います」と一言。まさかの高評価に福田は「うれしい！ありがとうございます！やった！」とガッツポーズだった。
新製品を使ったチェキも披露していた。
