ハローキティとピュレグミが初コラボ 赤と白の“きゅん”グミが登場
人気グミブランド『ピュレグミ』とサンリオのキャラクター・ハローキティが初めてコラボした『ピュレグミ×ハローキティ』が28日より全国で発売される。りんごをモチーフにした甘ずっぱくジューシーな味わいと、赤と白のアソートカラーが特徴の限定商品だ。
【写真】もぐもぐキティなど”きゅんすぎる”限定パッケージ
『ピュレグミ』は、独自の“すっぱいパウダー”と果肉のような食感で、2002年の発売以来多くの世代に支持されているグミブランド。グミ市場売上No.1を誇る人気シリーズで、今回のコラボでは“心ときめくピュレグミ”をテーマに、ハローキティの世界観を表現した。
グミ粒はハローキティをイメージした赤と白の2色で、定番のハート型のほか、ハローキティ型、リボン型、りんご型がランダムに入っている。パッケージは、ピュレグミを頬張る姿やウインクをするハローキティ、双子の妹ミミィと並ぶデザインなど全5種類。レトロ雑貨のようなキュートなビジュアルに仕上がった。
ハローキティは2024年に50周年を迎え、世代を超えて愛され続けるキャラクター。近年ではZ世代の“JK界隈”や“韓国界隈”でもトレンドキャラクターとして注目を集めており、今回のコラボは“かわいいカルチャー”の象徴同士による夢のタッグといえる。
さらに、11月11日からは『ハローキティキャンディ』と『ハローキティタブレット』も発売予定。『ハローキティキャンディ』は、北海道産生クリームを使用した濃厚なフルーツミルクキャンディで、イチゴミルク味とバナナミルク味のアソート。『ハローキティタブレット』は爽やかなりんごヨーグルト味で、全国のコンビニや駅売店で販売される。
【写真】もぐもぐキティなど”きゅんすぎる”限定パッケージ
『ピュレグミ』は、独自の“すっぱいパウダー”と果肉のような食感で、2002年の発売以来多くの世代に支持されているグミブランド。グミ市場売上No.1を誇る人気シリーズで、今回のコラボでは“心ときめくピュレグミ”をテーマに、ハローキティの世界観を表現した。
ハローキティは2024年に50周年を迎え、世代を超えて愛され続けるキャラクター。近年ではZ世代の“JK界隈”や“韓国界隈”でもトレンドキャラクターとして注目を集めており、今回のコラボは“かわいいカルチャー”の象徴同士による夢のタッグといえる。
さらに、11月11日からは『ハローキティキャンディ』と『ハローキティタブレット』も発売予定。『ハローキティキャンディ』は、北海道産生クリームを使用した濃厚なフルーツミルクキャンディで、イチゴミルク味とバナナミルク味のアソート。『ハローキティタブレット』は爽やかなりんごヨーグルト味で、全国のコンビニや駅売店で販売される。