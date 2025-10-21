¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡ßÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡¢µÒ¼¼¤¬¥ß¥ã¥¯¤À¤é¤±¡õ¥¹¥¿¥ó¥×Âæ¤âÅÐ¾ì¡¡ËüÇîÊÄËë¸å¤âÈÎÇä
¡¡¡ÖÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ëÂçºå ¤Ê¤ó¤Ð¡×¤È¡ÖÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ëÂçºå ¿´ºØ¶¶¡×¡Ê±¿±Ä¡§H.I.S.¥Û¥Æ¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤ÎÈÎÇä´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤·¡¢10·î17Æü¤è¤êµÒ¼¼Æâ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥×Âæ¤âÀßÃÖ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¡© ËüÇîÊÄËë2Æü¸å¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬Î¹Î©¤Ä
¡¡¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥³¥é¥Ü¥ë¡¼¥à¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ²á¤´¤»¤ëµÒ¼¼¡£½ÉÇñµÒ¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡¢¥ë¡¼¥à¥¡¼¤òÌÏ¤·¤¿¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡¡ÈÎÇä´ü´Ö¤ò2026Ç¯5·î6Æü¤Î½ÉÇñ¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÒ¼¼Æâ¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥×Âæ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï¡¢¡Ö2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢DE¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊÑ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡¢Ä«¿©ÉÕ¤2Ëü6540±ß¡Á¡¢ÁÇÇñ¤Þ¤ê2Ëü5000±ß¡Á¡Ê¤¤¤º¤ì¤â1¼¼1Çñ¡¢ÀÇ¥µ¹þ¡Ë¡£
