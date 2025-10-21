宮崎あおい、ラフなママチャリ＆ヘルメット姿に反響「かわいいいいい」「ほんと天使」
大泉洋主演のテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（21日スタート／毎週火曜 後9：00）の公式Xが21日までに更新され、主人公・文太の妻を演じる宮崎あおい（崎＝たつさき）のオフショットが公開された。
【動画】これは天使…ママチャリにまたがり笑顔で手を振る宮崎あおい
ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになったサラリーマンが、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。宮崎は、文太が“仮初の夫婦”として一緒に暮らすよう言われた見知らぬ女性・四季を演じる。
Xでは「落ち込んでいるはずの文太を演じる大泉さんに、思わず笑みがこぼれた天使すぎる四季ちゃん」と紹介され、ラフな姿でママチャリにまたがり満面の笑みで大きく手を振る宮崎の動画が投稿された。
この投稿を見た人からは「こんな笑顔で手を振ってる四季さん見たら、誰もが笑顔になるわ」「四季ちゃんかわいいいいい」「ヘルメット似合い過ぎてる 四季ちゃんほんと天使」「これはつられて笑顔になっちゃうなぁ」などの反響が寄せられていた。
