自民党の高市総裁は21日午後、国会で女性初となる第104代総理大臣に選出され、新内閣を発足させます。

周辺に「不安を希望に変えるための大切な船出だ」と話す高市総裁。人事ではまず、総裁選で戦った相手を閣僚に起用することで挙党態勢を構築したい考えです。

外務大臣には、茂木敏充元幹事長を起用する方針が固まりました。アメリカとの関税や投資についても担当します。就任直後の来週にトランプ大統領の訪日が控える中、外交手腕に定評のある茂木氏の力を借りて、スタートダッシュを切りたい考えです。

また防衛大臣には小泉進次郎農水大臣を、総務大臣に林芳正官房長官を起用する方向で調整しています。

高市氏を支える官房長官には、側近の木原稔前防衛大臣の起用が固まりました。

また、高市氏が過去最多の5人を超える女性閣僚の起用を目指す中、総裁選で高市氏を支持した片山さつき議員、小野田紀美議員の起用が調整されています。

このほか、旧茂木派の平口洋議員、旧二階派の松本洋平議員も閣僚への起用を調整しています。

一方、石破内閣は21日朝、閣議を開き、総辞職しました。

この後午後1時から、衆参両院で総理大臣指名選挙が行われます。衆議院では自民党に加え、連立を組む日本維新の会、さらに無所属系の議員数人が高市氏に投票する意向で、高市氏が女性初となる第104代内閣総理大臣に指名される見通しです。

「とにかく臨時国会は経済対策」と語る高市総裁ですが、少数与党の状況は変わらず、厳しい政権運営を迫られます。国民の求める政策を前に進める「実行力」が早くも問われます。