俳優・タレントの松村沙友理さんが自身のインスタグラムを更新。なにわ淀川花火大会に参加した様子を投稿しました。

【写真を見る】【 松村沙友理 】 今年初の浴衣姿でなにわ淀川花火大会を満喫「大雨だったけど 綺麗な花火をみて 素敵な思い出になりました」





松村さんは淡いピンク地に赤い薔薇の花柄と緑の葉が描かれた浴衣姿で登場。緑系の帯を合わせ、長い髪をまとめ、耳の横には白と薄いピンクの花の髪飾りをつけるなど、和の装いを楽しんでいる様子が投稿されています。









「なにわ淀川花火大会2025ありがとうございました」と投稿した松村さん。「今年初浴衣でした 可愛くヘアアレンジもしてもらって めっちゃ嬉しい」とコメントしており、特別なスタイリングを楽しんだ様子がうかがえます。









花火大会当日は大雨に見舞われたようですが、松村さんは「大雨だったけど 綺麗な花火をみて 素敵な思い出になりました」と振り返っています。また「雨で上がらなかった花火もあったのかもしれませんが 職人の皆様の魂を感じて 2025年のいい締めくくりになりました…早いか」と続け、花火師の技術に感銘を受けた様子も伝えています。



最後に「来年もまたみたい…」と締めくくり、来年の花火大会への期待も示しました。







この投稿に、「わ〜浴衣姿めっちゃいいね 似合ってますよ」「かわいい浴衣と髪飾りですね」「かわいい素敵な浴衣と髪型、似合ってる！」「金魚みたいでかわいい」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】