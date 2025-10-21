小さな漁村が、歓喜に沸いた。スウェーデン1部ミャルビーは20日、イエテボリを2―0で下してリーグ初優勝。20勝6分け1敗で勝ち点66という圧倒的な戦績で、残り3試合で2位のハンマルビーに勝ち点11差とリードをつけた。10年にマルメが獲得した67のリーグ最高勝ち点まで1に迫り、初の主要タイトル獲得という歴史的瞬間を迎えた。

古くから漁業を主要産業としてきた同国南部のヘレヴィクを拠点とし、町の人口は約1500人。選手の大半は地元出身者で構成される。一時は破産寸前まで追い込まれ、3部に所属した17年には4部降格をかろうじて免れるほど低迷していたクラブが、18年の2部昇格、19年の1部昇格と階段を駆け上がり、ついに頂点に立った。

前半21分に先制点を決めたFWヤコブ・ベルイストロムは「人生でこんなことが起こるなんて思ってもみなかった」と感慨に浸った。欧州各地ではイングランド・プレミアリーグでの15〜16年シーズンのレスター優勝と比較され、「おとぎ話が現実になった」、「歴史的な番狂わせ」などと報じられている。