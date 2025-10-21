5人組バンド「ジェニーハイ」が21日までに公式X（旧ツイッター）を更新。活動を一時休止する「フリーズドライ」を宣言した。

同バンドは新曲「あの夏が癖になっていく」のミュージックビデオをYouTubeチャンネルで公開したことを報告するとともに、ボーカルの中嶋イッキュウが「そしてこの楽曲を最後に、私たちジェニーハイは『フリーズドライ状態』に入ります」と宣言した。

続けて「フリーズドライっていうのは鮮度を保ったまま保存がきくという事です。またいつでも水を垂らしていただけたら活動できるという状態」と説明。ドラムの小籔千豊は「フェスのオファーとかレーベルのお話とかいうお湯を誰かかけてくれるまでは固まったままです。お願いします！」と呼びかけた。

ジェニーハイは2018年に結成。「ゲスの極み乙女。」など複数のバンドで活動する川谷がプロデュースを務め、メンバーは中嶋、小籔、くっきー！、新垣隆氏。公式サイトでは9月、「現在配信中の楽曲『あの夏が癖になっていく』をもちまして、ワーナーミュージック・ジャパンとの契約が終了となりました。今後の活動継続については現時点で未定となっております」と報告し、活動を終了する可能性があることを発表していた。