山田裕貴、体作りのために徹底して調べることとは？「知った上で食べる」

10月20日、フジテレビ系『めざましテレビ』に、山田裕貴がVTR出演。“オタク”だと思うことについて語った。

今回番組では、雑誌での連載をまとめた単行本「怪人」を発売した山田へのインタビューを実施。本には“オタク”というテーマも登場することから、「何オタクですか？」と質問された山田は、「栄養素調べるオタク」とコメントした。

これについて、“体作りのために？”と聞かれると、「もちろんそうですね。やっぱ体が資本なんで。ぶっ倒れてちゃダメなんで」「今俺に足りないものは何か？今日口に入れるものの中で何が足りてないか」「しいたけってどの栄養が入ってたっけ？みたいな。栄養を知った上で食べるのじゃ全然違うじゃないですか。そういう口の中に入れるものの栄養、ほぼ調べますね」と語っていた。

その後、インタビュアーから、「ちなみにしいたけって何が入ってるんですか？」と振られるも、山田は、「いやちょっと覚えてないんですけど」と即答し、笑いを誘っていた。