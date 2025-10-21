

国立競技場が初のネーミングライツを販売。「MUFGスタジアム」になった（筆者撮影）

【写真で見る】スタジアムのシンボルサインには「国立競技場」と「MUFG STADIUM」が併記される

1964年東京オリンピックの舞台となり、半世紀以上にわたって日本スポーツの聖地として愛された国立競技場。2019年に隈研吾氏設計で生まれ変わり、2021年の東京オリンピックでも世界の注目を集めた。その国立競技場が今、民営化という大きな転換点を迎えている。

528億円を31年で割ると年間約17億円。国立競技場の運営権を獲得した民間企業が毎年支払う金額だ。この重い負担を背負いながら黒字化を目指すJNSE（ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント）が、ようやく大型の収益源を確保した。

10月15日、国立競技場で開かれた事業戦略発表会。JNSE竹内晃治社長と三菱UFJフィナンシャル・グループの亀澤宏規社長が登壇し、2026年1月から5年間のネーミングライツ契約を発表した。国立競技場は「MUFGスタジアム」の呼称で運営されることになる。



スタジアムのシンボルサインには「国立競技場」と「MUFG STADIUM」が併記される（JNSE提供）

民間運営の現実、収益化への険しい道のり

JNSEを構成するのはNTTドコモ、前田建設工業、SMFLみらいパートナーズ、日本プロサッカーリーグの4社。昨年11月に日本スポーツ振興センター（JSC）と運営権実施契約を結び、今年4月から実質的な運営を開始した。



競技場の上空からの見た目をモチーフとした新しいシンボルマークも披露された（筆者撮影）

竹内社長は質疑応答で「数年以内の黒字化」を明言した。契約金額こそ非公表だが、年間17億円という運営権対価の重さを考えれば、相当な金額であることは想像に難くない。

ネーミングライツを購入したMUFGの亀澤社長は「経済的価値だけで判断したわけではない」と強調した。世界陸上や大阪・関西万博を引き合いに出し、「場から発信するエネルギーが膨らんでいく」と説明。企業価値と社会価値の両立を目指す姿勢を示した。

MUFGにとって、国立競技場は単なる広告媒体ではない。全15万人の社員を巻き込んだ社会貢献活動の舞台であり、取引先企業とのビジネスマッチングの場であり、スタートアップ支援の発信拠点でもある。郄瀬英明CSOは「会議室でやっていたことをここでやる。違う発想が生まれる」と期待を込めた。

スイートルーム48室、ホスピタリティで稼ぐ

収益化の柱はネーミングライツだけではない。3階バックスタンドから北側スタンドにかけて48室のスイートルームを新設する計画が明らかになった。ピッチレベルには最高級の5室も設置される。

竹内社長は「スイートルームを法人の方々にJNSEとして販売していく」と説明した。飲食店のリニューアル、スタジアムツアーの実施など、非興行日でも稼げる仕組みづくりを急ピッチで進めている。



スイートルームの販売を収益化の柱とする（筆者撮影）

目標は年間120日以上のイベント開催と延べ260万人の集客。従来の陸上、サッカー、ラグビーに加え、音楽ライブや企業イベントも積極的に誘致する。「記者会見やウェディングフォトもいい」と竹内社長。6万8000人収容の巨大施設を、あらゆる手段で埋めていく覚悟だ。

2026年4月にはドコモ主催でONE OK ROCKが参加する「THE MUSIC STADIUM 2026」を開催する。国立競技場でのロックバンド単独公演は初めてとなる。

ドコモの存在感、海外に学ぶべきICT活用

構成企業にNTTドコモが入っていることから、ICT活用への期待は高かった。前田義晃社長は「リボンビジョンを1層と3層に増設する」計画を発表した。現在のリボンビジョンと館内デジタルサイネージを連動させた統合演出も検討中だという。

複数会場を接続するライブ構想も語られた。IOWN（次世代光通信網）を使い、ドコモが保有するIGアリーナ、有明アリーナ、GLION ARENA KOBEと国立を結び、5万人規模を10万人、15万人に拡大するという。ただし、実装時期や具体的な計画は示されなかった。

民営化から半年という段階で、詳細な技術仕様まで固まっていないのは仕方がない面もある。それでも、海外の先進事例と比較すると物足りなさは残る。例えば、アメリカのSoFiスタジアムでは70000平方フィートの両面LEDスクリーンでリアルタイムの試合データを表示し、イギリスのトッテナム・ホットスパー・スタジアムではスマホアプリから座席での注文・決済が可能だ。ドイツのアリアンツ・アレーナでは来場者の動線をAIで分析し、混雑緩和に活用している。

国立競技場でも、リアルタイムのスコア表示やAR技術を活用した観戦体験、完全キャッシュレス化など、来場者が体感できるサービスの具体像がもう少し見えてもよかったのではないか。

竹内社長が力説したのは天然芝の管理技術だった。地中に温水パイプを通して地温を調整するシステム、グローライトによる日照補完、送風機での湿度管理。確かに国内では珍しいが、欧州では10年以上前から当たり前の技術だ。

むしろ注目すべきは、音楽イベント後に芝を全面張り替える決断だ。「国立の歴史で初めて」と竹内社長は胸を張った。芝の張り替えには数千万円かかるとされる。それでも音楽興行を優先する判断は、収益確保への切実さを物語る。

20日前に冬芝の種をまいたばかりという芝生は、確かに美しい緑色をしていた。だが、この芝を維持するコストと収益のバランスは成り立つのか。答えは数年後に出るだろう。

「ナショナルスタジアム−シティ連携」と名付けられた地域連携策も発表された。周辺商店街との協力、学校向け教育プログラム、住民参加型の健康教室。どれも悪くない取り組みだが、6万8000人規模の施設には物足りない。

竹内社長は「小さなことが大切」と力説した。2025年春の音楽ライブで商店街にのぼりを立て、スタッフがライブTシャツで接客した例を挙げた。「地域の方々が『今日も何かやってるな』と思ってくれれば」という言葉に、理想と現実のギャップがにじむ。



MUFGの郄瀬CSOは地域社会への貢献も強調した（筆者撮影）

MUFGの郄瀬CSOも「MUFGパークの経験を活かす」と述べたが、武蔵野の一公園と国立競技場では規模が違いすぎる。金融教育やスポーツ教室という定番メニューで、果たして「世界トップレベル」になれるのか。

2026年、MUFGスタジアムへ

風致地区規制をクリアして屋外広告掲出が可能になったことで、収益化の選択肢は大きく広がった。デジタルサイネージ、壁面広告、プロジェクションマッピングなどの展開が可能になり、オフィシャルパートナー向けにゲートやラウンジの命名権も用意される。

2026年1月から、国立競技場は「MUFGスタジアム」の呼称で運営される。正式名称は「国立競技場」のまま残り、国際大会では従来通りの名称を使う。略称は「MUFG国立」。竹内社長は「アスリートやファンに愛着を持ってもらいたい」と期待を込めた。



左から、NTTドコモの前田義晃社長、JNSEの竹内晃治社長、三菱USJフィナンシャル・グループの亀澤宏規グループCEO、同郄瀬英明グループCSO兼CSuO（筆者撮影）

年間17億円の運営権対価を支払いながらの黒字化は容易ではない。スイートルーム48室の販売、年間120日以上のイベント開催、260万人の集客目標。これらの数字を達成できるかどうかが、民営化の成否を分ける。

竹内社長は発表会の最後に「国立から日本の誇りを世界へ届けたい」と締めくくった。民営化によって生まれた柔軟性を最大限に活かし、新たなスタジアムビジネスモデルを構築できるか。その答えは、5年後に明らかになる。

