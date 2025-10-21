¥Ï¥àÅÞ¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿Âë¤Î¿è¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡¡Ö¡ØºÇ¶¯¡Ù¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡×¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×
Í¥¾¡³Û¤ò¹â¡¹¤È·Ç¤²¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡Ö2025 ¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º ¥Ñ¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤Ï10·î20Æü¤ËºÇ½ªÂè6Àï¤¬¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬2°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë2-1¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î1¾¡Ê¬¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ¤ò4¾¡3ÇÔ¤È¤·¤Æ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂç°ìÈÖ¤Ç¸Ø¼¨¤·¤¿²¦¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥É¡ªÀîÀ¥¹¸¤Î·è¾¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò¸«¤ë
¡¡2Ï¢¾¡¤Î¸å¡¢3Ï¢ÇÔ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£Âè1Àï¤ËÂ³¤¡¢Ãæ4Æü¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤¬7²ó1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£ÂÇÀþ¤Ï5ÀïÌÜ¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®¤¬¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ÇÆÀÅÀµ¡¤òºî¤ê¡¢5²ó¤ËÆó»àËþÎÝ¤«¤éÀîÀ¥¹¸¤¬±¦Á°¤Ë·è¾¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥É¡¼¥à¤Î¥ª¡¼¥í¥é¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¿è¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÎ®¤·¤¿¡£ËÜµòÃÏ¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤òµ¤·¡¢Âë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ¡¢ÆÃ¤Ë¡ØºÇ¶¯¡Ù¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢¿·¾±´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤È¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÏÎÉ¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æº£Ç¯¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Ç®¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¡¢¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤¢¤È1¤Ä¡¢»³¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£É¬¤ºÆüËÜ°ì¤ò¾¡¤Á³Í¤Ã¤Æ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¸Ø¤ê¤ò¼¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó´Þ¤á¡¢º£µ¨¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï16¾¡15ÇÔ¡Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸½ü¤¯¡Ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸ß³Ñ¤ËÀï¤¤È´¤¤¤¿Áê¼ê¤Ø¤ÎºÇÂç¸Â¤Î·É°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÃæ·Ñ±ÇÁü¤Ç¤âÎ®¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È»ëÄ°¼Ô¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£µå¾ì¤Ç¤ÏÎÞ¤òÎ®¤¹¥Ï¥àÅÞ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤â¡Ö´¶Æ°¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤½¤éÆü¥Ï¥à¥Õ¥¡¥ó¹æµã¤¹¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÂåÉ½¤È¤·¤Æºå¿À¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¶¯¤¤¡ª¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢DeNA¤Ë2Ï¢¾¡¤Î¸å¤Î4Ï¢ÇÔ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖºòÇ¯¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤Ù¤¯¡¢Àï¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£10·î25Æü¤«¤éÁê¤Þ¤ß¤¨¤ëºå¿ÀÁê¼ê¤Ë¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢Àã¿«¤ò´ü¤¹¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]