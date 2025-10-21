カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、歴代最小となる指輪サイズに耐衝撃構造と20気圧防水を搭載した時計「DWN-5600」を11月8日に発売する。価格は1万4300円。

「DWN-5600」は、通常の「G-SHOCK」の約10分の1のサイズ。「G-SHOCK」初号機の角型フォルムを受けつぐ「5600」のデザインをそのままに、ケースサイズ23.4mm×20mm×7.5mmに収めた。小型部品の採用と高密度実装技術により、耐衝撃構造をより小さなサイズで実現する。

デザイン

ベゼルやバンドの複雑な造形は射出成型技術によって細部まで忠実に再現。ボタン、美錠、裏蓋には通常の「G-SHOCK」と同じステンレス素材を使用する。フェイスには「5600」と同じ6桁表示のデジタル液晶を搭載。樹脂モデル同様にバンド穴式を採用し、着用する指のサイズに合わせて自由に調整ができる。

DWN-5600-1

DWN-5600-4

DWN-5600-9

機能

コンパクトでありながら、時・分・秒の表示、カレンダー、LEDバックライト、ストップウオッチ、2つの異なる時刻を同時に表示できるデュアルタイムなどが使用できる。

コレクションとして飾ることができるようなスペシャルパッケージを用意。Gマークをかたどったディスプレイスタンドも同梱する。

スペシャルパッケージ

ディスプレイスタンド