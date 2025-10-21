レノボ・ジャパンは、個人向けスマートグラス「Lenovo Legion Glasses（Gen2）」を24日に発売する。直販サイトでの価格は5万5000円。

Legion Glasses（Gen2）は、USB Type-Cポート（DisplayPort Alternate Mode対応）を備えたパソコンやタブレット、スマートフォンなどに接続すると、最大126型相当の大画面を投影できる。重さは約65gで、長時間の装着でも快適に使えるとしている。

0.6型のマイクロOLEDディスプレイを採用し、フルHD解像度（1920×1080ドット、片目）に対応。最大800ニトの高輝度、98％ DCI-P3の広色域、120Hzのリフレッシュレートに対応しており、外出先や自宅でも鮮明で滑らかな映像を楽しめる。

このほか、着脱式ライトシールドによる外光遮断機能、内蔵ステレオスピーカーとマイク、視力矯正用レンズフレームなども備えている。

主なスペック 項目 内容 ディスプレイ 0.6型 マイクロOLED（片眼1920×1080） 色域 98％ DCI-P3 視野角 43.5°（約4m先に126型相当の画面） 輝度 最大800ニト リフレッシュレート 60Hz／90Hz／120Hz 重さ 約65g 大きさ 約163×169×52mm 接続 USB Type-C 3.2（DisplayPort Alternate Mode対応）、ケーブル長 約1.2m オーディオ 内蔵ステレオスピーカー、マイク 付属品 専用ケース、視力矯正用レンズフレーム、ライトシールド、クリーニングクロス 対応機種 Lenovo Legion Goシリーズ、USB Type-C DisplayPort Alternate Mode対応のパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機（一部モデルは別売の変換ケーブル経由で対応）