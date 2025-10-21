「うれしい、推さなくちゃ」U-17日本女子代表MF式田和、人気モデルの岡本夏美さんが反応したワケ

モロッコで開幕したU-17女子ワールドカップ。

U-17日本女子代表は、19日に行われたニュージーランドとのグループステージ初戦に3-0で勝利した。

前半に青木夕菜のPKで先制すると、終盤に福島望愛と式田和が追加点を奪取し、白星発進を飾った。

そうしたなか、人気ファッションモデルである岡本夏美さんのこんなSNS投稿が話題になっている。

「ありがたいことに私に似てる！というコメントが、寄せられている、うれしい、推さなくちゃ。」

式田和と顔が似ているという声があるそうで、気になっているようだ。

（背番号15が式田）

その式田和（しきだ にこ）は、日テレ・東京ヴェルディメニーナに所属する16歳のMF。

日本サッカー協会は「スピードに乗った鋭いドリブル突破で相手を置き去りにし、威力のあるミドルシュートも備えるアタッカー」とプレースタイルを紹介している。

本人もスピードが武器と自負しており、快足ウィングである伊東純也に憧れているとのこと。

今大会の優勝を目標にしている式田は、「自分がチームを勝たせられるように頑張ります！」と意気込んでおり、さらなる活躍に期待したい。日本は22日にザンビア、25日にパラグアイと対戦する。

なお、27歳の岡本夏美さんは、人気ファッション誌『non-no』のモデルなどとして活躍中。

神奈川県川崎市出身で、川崎フロンターレのサポーターでもある。「公式アカウントの方でサッカーの話、したりない、我慢できない、もっとはなしたい…」ということで、わざわざサッカー用のSNSアカウントを作ったほどのガチ勢だ。