１０月１４日午後４時半ごろ、広島県安芸郡府中町の府中南小学校の前の、信号機のない横断歩道を渡っていた８歳の女子児童が、直進してきた車にはねられ、意識不明の重体となりました。現場は、信号機のない横断歩道でした。警察は、車を運転していた５７歳の女性を、過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しましたが、１５日午後に釈放しました。

事故現場を地図で見ると、正門の目の前に横断歩道がありますが、信号機はありません。女の子は、南（写真の下側から上側）に向かって走ってきた車にはねられたました。また、南に向かって緩やかな下り坂になっているため、スピードが出やすく非常に危険ということです。さらに朝の時間帯は、車や自転車の通行が多くなっています。府中南小学校では信号機設置を求めて、警察や役場などに要望をしていましたが、実現には至っていないということです。信号機のない横断歩道が近くにあるという学校は多いようです。

一方で要望が実現し、信号機が設置されたのは、広島市佐伯区の「なぎさ公園小学校」です。正門前の道路は直線で、交通量が多くなっています。



■なぎさ公園小学校副校長 染井真吾さん

「車も急いで行かれる。子どもは小さく、急に渡ろうとする。危険だと感じていました。」

学校は２００３年の開校以来、信号機の設置を要望してきました。



■なぎさ公園小学校副校長 染井真吾さん

「信号機は県内で優先順位が決まって、当時８００番くらいだったと思うんですけれども、ちょっと諦めかけていた。」

信号機設置への見通しは立たず、保護者の協力を得て毎日見守りを続けました。



■なぎさ公園小学校副校長 染井真吾さん

「大きめの旗にして、とにかく遠くから見えるようにして。安全が第一ですので。」

その後、周辺に住宅が増えて歩行者も多くなったことから、２０２４年１月、ついに信号機が設置されました。しかし、危険がなくなったわけではありません。



■なぎさ公園小学校副校長 染井真吾さん

「時間帯によっては、（信号待ちの間に）ずらーっと並ぶ状況が起きます。すると押し合いこして、子供たちがぽんっと（道路に）でてしまいますので、『ちょっと危険ですね』という話をして。」

そこで、２０２４年３月に設置したのが「ガードパイプ」です。他にも、正門前にある２つの横断歩道の内、東側の横断歩道に色をつけて通学路として統一し、児童が分散して渡らないようにすることで、事故防止に向けた取り組みを続け、安全性を確保しています。

広島県警によると、信号機の設置要望数について、２０２５年４月に把握している件数は４４８件です。一方、実際に設置する信号機は、わずか７件の予定です。過去６年間のデータからも、実現は１ケタということが分かります。

これほど実現数が少ない理由として、予算の問題と、信号機の設置条件が関係しています。警察庁が提示している設置条件は、『車同士がすれ違うのに十分な幅がある』『安全に横断待ちができる場所がある』『１時間の車などの往復交通量が３００台以上』『隣接する信号機との距離が原則１５０メートル以上離れていること』『信号機を良好に視認できる』の５つです。優先順位の決定は、この条件に加えて緊急性があるかどうかで判断されます。

県警は要望を受けたのち、警察庁の指針に基づき、必要性や緊急性を踏まえて、検討を進めているということです。しかし、設置条件に満たない場合は、横断歩道に色を付けるなど道路標示を分かりやすくしたり、看板を設置するなどで対応をしています。事故を防ぐため、引き続き対策が求められます。



