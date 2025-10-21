氷川きよし　photo：厚地健太郎（C）oricon ME inc.

写真拡大

　歌手の氷川きよし（48）が20日、自身のインスタグラムを更新。グッチを華麗に着こなすプライベートショットを公開した。

【動画・写真】「美脚すぎる」高級ブランド・グッチを着こなす氷川きよし

　氷川は「大分から熊本へ」とつづり、熊本市内を歩く動画と写真を投稿。「GG」マークが特徴的なグッチのブルゾンにミニ丈パンツをまとった“グッチコーデ”を披露している。

　黒の帽子に黒のバッグ、白いスニーカーを合わせ、白地に黄色の“GGマーク”がアクセントとなっている。自然体で品のある着こなしを紹介し、ミニ丈からは美脚をのぞかせていた。

　このコーディネートに、ファンからは「GUCCIのセットアップめっちゃ似合っててかわいい」「オシャレで、脚長くて綺麗」「本当におしゃれ」「美脚すぎる」などのコメントが集まっている。