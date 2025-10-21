広瀬すず、行きたい場所はスペイン「なんでかは忘れちゃいました」 福田麻貴は鹿児島予想で大外し
俳優の広瀬すず、お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴が21日、都内で行われた富士フイルム『instaxチェキ新製品発表会』に参加した。
【全身ショット】かわいい！色鮮やかなワンピースで登場した広瀬すず＆福田麻貴
イベントでは、広瀬の行きたい場所を話すことに。予想することになった福田は「鹿児島とか？」と考えをめぐらせた。そんな中、セットチェンジで軽快なフラメンコが流れながら登場したのはサグラダ・ファミリアだった。
広瀬は「スペインです！」と正解発表。ただ理由を問われると「なんでだったか忘れちゃったんですけど」と広瀬が照れながら言うと、福田は「忘れちゃったの！」とツッコミ。広瀬は旅行に興味が出て来たそうで、旅行好きの友人からスペインをオススメされていたが「誰の話を聞いたのか…」と苦笑いしながらも「海外にプライベートで行くことは多くない。いつか行ってみたい。ゆっくりするのにいいらしいので」と憧れを語った。福田は偶然、近々スペインに行く予定があるそうで広瀬は「付いていっていいですか！」とおねだりしていた。
新製品を使ったチェキも披露していた。
