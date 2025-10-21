ギタリストの夢時が20日、自身の公式サイトを更新し、先日、盗難に遭った機材の一部が発見されたことを報告した。

元「Raphael」ボーカリストの櫻井有紀が自身のX（旧ツイッター）で「9月1日0:20〜0:50頃の山手線車中にて、仲間のギタリスト・夢時（ゆめじ）氏の機材が盗難に遭いました」と投稿。これを歌手のGACKTがリポストし、「後輩のバンドマンの機材が山手線で盗まれた。卑劣な行為としか言いようがない」とつづった。

さらに「ミュージシャンにとって機材は生命線。サムライにとって刀を奪われるようなもの。これはミュージシャンの魂を奪う行為。絶対に許せない」と怒りをあらわにし、「情報を持っている人は届けて欲しい。仲間の魂を取り戻すために、力を貸してほしい」と情報提供を呼びかけて話題となっていた。

この日、夢時は「優しさと力をくれた皆様へ その後のご報告」として公式サイトを更新。「先日10/13 紛失、盗難に遭った機材がみつかりました」と盗難被害の一部が発見されたことを明かした。

「千葉県市川市のリサイクルショップに持ち込まれネット販売サイトにて掲載されていたところ 後輩のドラマーSakiくんにより発見し販売停止してもらい保管されてる状況です」と説明し、「一部機材は未だ行方不明ですが、友人の形見の物含め金銭では戻ることのない大切な物が無事に発見されました。警察の捜査後この手に戻る事となっております」と明かした。

「櫻井有紀氏を中心に日頃より近くで共に音を出し合う仲間や自身のバンドメンバー、先輩後輩、気を向けてくださった沢山のミュージシャン達と彼等を愛するファンの方、関係性を問わず多くの優しさと心遣いのおかげに尽きます」と感謝。

「差し迫っていた約30本のLIVEの中 師であるギタリスト是永巧一さん、そして沢山のミュージシャン、メーカーの方が目の前の現場をこなせるようにと機材を手配してくれました。至るところで沢山の方から『大丈夫？』『何か必要な物があれば協力するよ！』と心強い言葉を直接いただく日々に情け無い気持ちと同時に 自分の甘さと学びを得ました。この場をお借りして心より深く感謝申し上げます。より心を強く持ち 感謝を還せるよう演奏してゆく所存です」と記した。