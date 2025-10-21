ホワイトハウスの閣議室で会談を行うトランプ米大統領とゼレンスキー・ウクライナ大統領＝１７日/Jonathan Ernst/Reuters

（ＣＮＮ）トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の間で行われた１７日の会談は、トランプ氏が戦争終結に向けロシアへの領土譲歩を要求したことで険悪な雰囲気に変わった。会談について説明を受けた欧州当局者らが明らかにした。

トランプ氏はいら立ちを募らせ、何度も声を荒らげたという。会談後、トランプ氏は和平合意の一環として現状の戦線での終結を支持した。

この出来事は、両氏の緊張関係における新たな局面であり、紛争解決に向けたトランプ氏の姿勢が再び転換したことを示すものとなった。ニューヨークで先月ゼレンスキー氏と会談した後、トランプ氏はウクライナがロシアに奪われた領土を全て取り戻せる可能性があると主張した。しかし今、トランプ氏はハンガリー首都ブダペストで予定されているプーチン・ロシア大統領との重要な会談に向け準備を進めている。

ゼレンスキー氏との会談前夜、プーチン氏と電話会談を行ったトランプ氏は再び、紛争終結にあたりウクライナは広大な領土を放棄しなければならないと主張するにいたった。

トランプ氏は２０日、この発言の転換を軽視。「彼らが勝つとは一度も言っていない。勝てると言っただけだ」と述べた。ウクライナが勝つ可能性を信じているものの、実際に勝つとは考えていないという。

欧州当局者によると、ゼレンスキー氏は会談後、欧州各国首脳との電話会談でトランプ氏の姿勢について悲観的ともとれる発言を行った。

ウクライナの情報筋は、ホワイトハウスでの会談は「緊張感のある」ものだったとしつつも、「怒鳴り声はなかった」と述べ、両首脳間の激しい衝突があったという報道を否定。トランプ氏が最終的に現在の前線での停戦を表明したことから、会談は全体として建設的だったと評価した。ゼレンスキー氏もその後、記者団に対し、この考えを支持している。

欧州側による会談の評価について問われると、ホワイトハウスはトランプ氏が１９日に行った発言に言及。トランプ氏は「彼らは現状の戦線で立ち止まるべきだと思う」「『あなたはこれを取って、我々はあれを取る』と言うつもりなら、残りの交渉は非常に難しい」と述べていた。

欧州当局者によると、プーチン氏は１６日に行ったトランプ氏との電話会談で、ロシアが支配する南部ヘルソン州とザポリージャ州の一部と引き換えにウクライナが東部ドンバス地方を放棄する案を提示した。

トランプ氏はその後、現在の戦線に沿って戦争を終結させるという立場に至った。

トランプ氏は１９日、ドンバス地方全体の割譲をゼレンスキー氏に求めたことを否定した。ウクライナは同地方を戦略的な要衝とみなしている。

「今この地域は分断されており、７８％の土地は既にロシアに奪われていると思う」「今すぐ戦線で攻撃を止めるべきだ。家に帰って、殺りくをやめ、終わりにすべきだ」（トランプ氏）

トランプ氏は２０日、記者団に対し、プーチン氏との電話会談で民間人のいる地域への攻撃を止めるよう求めたと語り、命を落とした兵士の数についても言及した。