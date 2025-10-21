女優の白石美帆（47）とタレントの鈴木奈々（37）が、20日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！」に出演。「大行列！茨城ローカルチェーン店で帰れま10特別編」で、2人の地元、茨城のグルメを前に息のあった場面をみせた。

和食ファミレス店「ばんどう太郎」の「坂東みそ煮込みうどん」と「坂東豚丼」のどちらかで売り上げ1位を当てる際、鈴木は白石の左腕に触れながら、「茨城県民って、同じものを頼む…」と言うと、白石も「頼む、頼む」と食い気味に同調した。

鈴木が「家族みんなで行くんですよ。お兄ちゃん家族と、お父さん、お母さんとか。絶対3人はみそ煮込みうどんを頼みます」と言うと、白石も「そうだね！」と続け、ともにみそ煮込みうどんが1位と予想。代表して解答した俳優の石原良純（63）もみそ煮込みうどんと答え、見事に正解。

イタリアンの店「グルービー」では白石が「みたことがないパスタがある」と言うと、鈴木が「茨城県にしかないので、ぜひ茨城県に来たら食べていただきたいですね」と続けて、「ね！」と顔を見合わせてうなずいた。「海賊スパゲッティ」と「もりもりハンバーグスパゲッティ」の2択では、解答者のなにわ男子の藤原丈一郎（29）がハンバーグを書こうとした時に、白石が「でも（海賊）は冷凍でも売ってるんです」と情報提供。藤原も変更し、正解した。