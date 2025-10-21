【フレームアームズ・ガール ドゥルガーII 〈ノワールVer.〉】 2026年4月 発売予定 価格：10,120円

コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ・ガール ドゥルガーII 〈ノワールVer.〉」を2026年4月に発売する。価格は10,120円。

本製品は、同社の美少女プラモデルシリーズ「フレームアームズ・ガール」より、白と金を基調とした「ドゥルガーII」と対になるダークサイドのキャラクターとして、漆黒の騎士「ドゥルガーII 〈ノワールVer.〉」をプラモデルで表現したもの。

「ドゥルガーII」の成型色を刷新。パールブラックやダークパープルのほか、肌色以外はすべて新規カラーとなっている。「ドゥルガーII」とは異なるデザインの、駒都えーじ氏監修による4種類のタンポ印刷済みの顔パーツが付属（「ドヤ顔」「笑顔」「ふくれっ面顔」「焦り顔」）しており、模様の赤マーキングや瞳のほか、大剣と盾をドレスアップできる白マーキングが水転写デカールで付属している。

髪形はポニーテールを付けずにショートカットにすることが可能で、通常「ドゥルガーI」の長髪も付属しているほか、前髪は装甲を外してリボンを装着でき、ヘッドギアなしの前髪も付属している。

専用武器として、大剣の「ベルングルスト」、盾の「ヘルライネ」、頭部の「エイミングジャマー」が付属。大剣「ベルングルスト」は2つに分離して長剣の「リハルー」として両手に持つことが可能で、ベルングルストの柄の部分は追加刀身を付けて長剣「ハジット」とすることができる。

「エイミングジャマー」は基部パーツの差し替えでジャミングモードを表現。ランス型の武器「ヘイルラング」が付属し、「ヘイルラング」はショートランスとメイスへ分離ができるほか、「ドゥルガーI（武装モード）」状態への組み換えもできる。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「特別カラー髪パーツ」が付属する。

「フレームアームズ・ガール ドゥルガーII 〈ノワールVer.〉」

コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ」

仕様：プラモデル サイズ：全高 約165mm 素材：PS、PE、ABS、PVC、POM

(C) KOTOBUKIYA

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。