TBS系日曜劇場「VIVANT」（日曜午後9時）続編の出演キャストが21日、明らかになり、早速考察合戦がスタートした。

「続編」は23年7月期に放送された「VIVANT」のラストシーンから直結するその後を描く。堺は引き続き、自衛隊直轄の非公認組織「別班」の諜報（ちょうほう）員・乃木憂助役で主演を務める。他にも阿部寛、二階堂ふみ、二宮和也ら主要キャストが前作に続いて名を連ねた。その中で前作のキーマンだった「ノゴーン・ベキ」役の役所広司（69）の名前はなかった。

X（旧ツイッター）では、「林遺都がいて役所広司がいないっとことは、やっぱりノゴーン・ベキは死んだのかな？ 実は生きてるって思ってたんだけど、でも、名前載せたらネタバレになるから載せてないのかな？？？」「そう言えば。『VIVANT』1作目で、ノゴーン・ベキを演じた役所広司さんの名前がなかった。どうしたんだろう」「役所さんとテント幹部、新キャストは後日ですかね。前作のキャラはほぼ出演ですね。第一話のみの方もいらっしゃるかと思いますが、前作から引き続き小日向さんは怪しさMAXです」などと書き込まれ、考察が白熱していた。

今回、解禁された出演者以下の通り。

堺雅人、阿部寛、二階堂ふみ、竜星涼、山中崇、Barslkhagva Batbold、Tsaschikher Khatanzorig、富栄ドラム、林原めぐみ（声の出演）、内野謙太、花岡すみれ、本間さえ、二宮和也、井上順、林遣都、内村遥、井上肇、市川猿弥、市川笑三郎、平山祐介、珠城りょう、西山潤、濱田岳、坂東彌十郎、小日向文世、キムラ緑子、松坂桃李。