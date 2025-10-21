日清スパ王プレミアム「松屋監修 シュクメルリ風パスタ」新発売、にんにくの香り×とろけるチーズのコク【日清食品冷凍】

日清食品冷凍は11月1日、全国の量販店で「松屋監修 シュクメルリ風パスタ」を新発売する。大手牛丼チェーン「松屋」の人気メニューをパスタにアレンジしたもの。オープン価格。内容量は288g。

「冷凍 日清スパ王プレミアム」シリーズは、本格的な味わいにこだわったパスタメニューがレンジ調理で手軽に楽しめる冷凍食品で、2025年3月に発売15周年を迎えた。今回、発売15周年を記念して「松屋」監修のもと、人気メニュー「シュクメルリ鍋」の味わいを自宅で楽しめるパスタとして開発した。

「冷凍 日清スパ王プレミアム 松屋監修 シュクメルリ風パスタ」は、ガツンときかせたにんにくの香りと、とろけるチーズのコクが楽しめる濃厚なソースが特徴。具材にはブロッコリーを加えた。麺はデュラム小麦のセモリナを100%使用したイタリア産スパゲティ。1秒単位でゆで時間にこだわり、アルデンテ食感にゆで上げたとする。

「冷凍 日清スパ王プレミアム 松屋監修 シュクメルリ風パスタ」調理イメージ

〈「シュクメルリ」は松屋の復刻メニュー総選挙で1位を獲得〉

牛丼チェーン「松屋」では2019年に「シュクメルリ鍋」を初めて販売した。発売するとSNSを中心に話題となり、2020年、2023年の『松屋復刻メニュー総選挙』では1位を獲得した。シュクメルリはジョージアの料理で、「にんにく」と「とろけるチーズ」のホワイトソースで鶏もも肉を煮込んだもの。松屋によれば、シュクメルリは“世界一にんにくをおいしく食べるための料理”と称されているという。

松屋「シュクメルリ鍋定食」(2025年1月に販売)