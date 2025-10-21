Snow Man向井康二の実兄「しゃべくり007」登場でエピソード大量放出 Xトレンド入りの反響「素敵な関係性に涙」
【モデルプレス＝2025/10/21】Snow Manの向井康二が20日、日本テレビ系バラエティー番組「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。康二の実兄がスタジオに登場し、兄弟エピソードを語った。
【写真】Snow Man向井康二、兄とのプラベショット
この日、康二の実兄・達郎がサプライズでスタジオに登場した。普段から頻繁にテレビ電話をするほど仲が良いという2人は、収録中にたびたびハグ。そしてこの日、幼少期にタイでムエタイを習っていたという達郎と康二について、母が当時の思いを手紙で明かす場面があった。
砂利道を裸足でランニングするなど厳しいトレーニングに励んでいたことを回顧し、「強くなってほしいとあえて2人を厳しいジムに放り込んだが、合宿中はすごく心配で木の陰からこっそり見守っていた。裸足でのランニングのとき康二は『痛い』といって泣いていて、それをお兄ちゃんが可哀想に思っておんぶして走っていた。2人の頑張る姿を目の当たりにして私も泣きながら見ていました」と兄弟の仲に感動したことをつづっていた。
また、ジュニア時代に実の兄である達郎と「ムエタイ向井ブラザーズ」というユニットを組んでいた康二。ジュニアを辞めて現在デザイナーとして活動する達郎は「Snow Manとして活躍する康二をどう思っているのか」とスタジオから質問が。すると、達郎は「嬉しい気持ち」「昔はライバルくらいに思っていましたけど、僕も大人になってお互いを喜び合えるように」と回答した。
続けて「『俺もSnow Man入っとけば…』とは思わなかったですか？」と聞かれると「僕はたぶんこんなにできないですね。すごいなと思っています、弟のこと。僕には絶対できひん」と康二を称賛。MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「お兄さんにこんなに認めてもらって嬉しいね」と言われた康二は「はい」と今にも泣きそうな様子で頷き、「裏帰ってから泣きますね」と感動をあらわにしていた。
さらに、高校生の頃に1度大きい喧嘩をしたことを回顧。達郎は「口喧嘩が止まらんくらいブワーって言うてて。弟と僕、手を出すことは絶対なかったんです。でも、そのとき高校生で体格も同じくらいだったから（康二が達朗に）勝てると思ったらしいんですよ。ウワーってきて、パッて終わりました」と達郎がすぐに勝ったことを明かすと、康二は「気づいたら床で泣いていました。そこからお兄に反抗するのはやめようと。そこから喧嘩1回もしていない」と明かしていた。
この放送を受け、X（旧Twitter）では「向井ブラザーズ」「康二くん」「向井兄弟」など関連するワードがトレンド入り。「素敵な関係性に涙」「いいお兄さんすぎる」「可愛い弟」「ずっと支え合ってきたんだね」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
◆向井康二、実兄・達郎「しゃべくり007」スタジオ登場
◆向井康二、達郎からの絶賛に涙？
◆向井康二、兄・達郎と高校生の頃に大きい喧嘩
