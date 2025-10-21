すき家、痺れるコク旨“麻辣湯鍋”が新登場 冬の定番「牛すき鍋」も同時発売
【モデルプレス＝2025/10/21】牛丼チェーン店・すき家では、「牛すき鍋定食」「牛・胡麻麻辣湯（マーラータン）鍋定食」を、10月28日（火）朝9時より全国の店舗（一部店舗除く）にて販売する。
すき家では毎年、秋が深まり温かい料理が食べたくなるこの時期に、鍋商品を販売。今年は、定番の「牛すき鍋定食」に加え、痺れる辛さとコクが特徴の「牛・胡麻麻辣湯鍋定食」が新たにラインアップに加わる。
「牛すき鍋定食」は、特製の割り下が染み込んだ牛肉をはじめ、白菜、白滝などの具材と、1日の摂取目安の約半量が摂れる野菜、うどんなどのたっぷりの具材を一度に堪能できる内容。セットのたまごは、溶き卵や卵とじなど好みの食べ方で楽しめる。
そして今年新登場する「牛・胡麻麻辣湯鍋定食」は、痺れる辛さとコクがやみつきになる一品。唐辛子と花椒の痺れる辛さに、練り胡麻、すり胡麻、ピーナッツペーストを加え、ピリリとした辛さの中にコクのあるスープに仕上げた。具材にはもちもちとした食感のじゃがいも春雨を使用し、麻辣湯らしさにこだわっている。
さらに、花椒や五香粉、カルダモン、ジンジャー、クミンが香る別添えの麻辣オイルを好みに合わせて加えることで、食欲をそそる豊かな香りをプラスできる。
両メニューとも定食または鍋単品もあり、イートインでもテイクアウトでも注文可能だ。（modelpress編集部）
発売日：10月28日（火）AM9:00〜
※一部店舗を除く1,913店舗で販売予定（10月21日時点）
※テイクアウトでのみ販売する店舗あり
※火が使用できない店舗では「すきやき牛丼（並盛：690円）」「辛旨すきやき牛丼（並盛：690円）」を販売
