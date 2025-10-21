少女時代・ユナの後任は“財閥令嬢アイドル”！ALLDAY PROJECT・アニー、『歌謡大祭典』新MCに抜擢

男女グループALLDAY PROJECTのアニーが、少女時代・ユナの後任として『歌謡大祭典』の新MCに抜擢された。

10月21日、所属事務所THE BLACK LABEL側は本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「アニーが『歌謡大祭典』のMCを務めるのは事実だ」と公式立場を明らかにした。

毎年大晦日（12月31日）に開催される『MBC歌謡大祭典』は、過去10年間にわたり、少女時代のメンバーであり俳優としても活躍するユナが進行を務めてきた。2024年の放送を最後にユナがその役割を終えたことを受け、後任としてALLDAY PROJECTのアニーが起用されることになった。

アニーはデビュー前から新世界グループ創業家の三世として注目を集めており、男女混合グループALLDAY PROJECTとしてデビュー後も、『FAMOUS』『WICKED』などの楽曲が次々とヒットし、高い評価を得ている。

ただし、アニーが生放送番組や音楽番組の司会を務めるのは今回が初めてのため、『歌謡大祭典』でどのような進行スキルを披露するのか注目が集まっている。

◇アニー（ANNIE）プロフィール

2002年1月23日生まれ、本名ムン・ソユン。韓国の財閥序列11位（2025年現在）である「新世界グループ」のイ・ミョンヒ総括会長の孫で、株式会社新世界チョン・ユギョン会長の長女。小学校卒業後はアメリカに留学し、コロンビア大学に進学しており、現在は休学中だ。2024年2月、THEBLACKLABELの練習生らと一緒にいる写真が出回り、話題に。2025年6月23日、5人組の男女混合グループ「ALLDAY PROJECT」のメンバーとしてデビューした。