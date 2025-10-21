【ヴァンパイア美少女 バレッタ】 2026年5月 発売予定 価格：25,300円

コトブキヤは、フィギュア「ヴァンパイア美少女 バレッタ」を2026年5月に発売する。価格は25,300円。

本製品は、カプコンの格闘ゲーム「ヴァンパイア」シリーズに登場する、特S級の凄腕ハンターとして呼び声が高い「闇の心」を持つ少女「バレッタ」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

赤ずきんやエプロンなどの可愛らしい造形はもちろん、銃やお花の顔等細かなディティールにも注目であるほか、BISHOUJOシリーズならではのアレンジを加えた、可愛らしくもダークな魅力あるフィギュアに仕上がっている。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「表情替えパーツ」が付属する。

「ヴァンパイア美少女 バレッタ」

コトブキヤショップ限定特典「表情替えパーツ」

仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：1/7スケール サイズ：全高 約208mm（台座含む） 素材：PVC、ABS

(C)CAPCOM

※画像は試作品のものです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。