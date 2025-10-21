雨も風も防ぐ。はっ水加工で軽くて頼れる【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場中‼
自然な風合いで、街にも馴染む。はっ水・防風の万能アウター【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場中‼
ザノースフェイスのジャケットは、外出先や旅先での急な天候変化にも対応するアイテムだ。
コットンライクな自然な風合いの生地に、はっ水加工と防風性を備え、冷え込みや雨にも対応。軽量かつコンパクトに収納できるため、持ち運びにも便利で、アウトドアから日常まで幅広いシーンで活躍する。
中間着と合わせやすいややゆとりのあるシルエットで、レイヤリングも快適。
スタッフサック付きで、携行性にも配慮された設計。機能性と着回し力を兼ね備えた、旅にも街にも馴染む一着。
