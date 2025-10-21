キャラクターを表現し切れていない？

「このデザインだと、クルマのキャラクターを表現し切れていないんじゃないですか？」

【画像】その走りはシリアスなスポーツカーのようにヒリヒリと刺激的！新型ホンダ・プレリュード 全110枚

新型ホンダ・プレリュードの開発主査（LPL）を務めるホンダの山上智行さんに、私はそういって詰め寄ったことがある。



2月に北海道で開催された、新型ホンダ・プレリュードの試乗会に参加。 本田技研工業

この時、ホンダは自動車ジャーナリストのごく一部を北海道の鷹栖プルービンググラウンドに招き、新型プレリュードのプロトタイプに試乗する機会を設けた。時期は今年の2月上旬のこと。言うまでもなく、コースは深い雪に覆われていた。

たとえプロトタイプであろうとも、新型プレリュードに試乗したのはこれが初めて。しかも、完成形に近いS+シフトを試したのも、この時が初めてだった。

S+シフトをひと言で説明すれば、ハイブリッドパワートレインに仮想のデュアル・クラッチ・トランスミッション（DCT）を組み込んだかのようなホンダのリニアシフトを、シフトアップだけでなくシフトダウンにも適用範囲を拡大したものとなる。

リニアシフトに類似する制御は、他社からもリリースされている。そのせいか、これまでにも何度かリニアシフトに試乗したことはあっても、それほど強烈なインパクトを受けたという記憶がない。

クルマとの強烈な一体感

けれども、S+シフトはまるで違った。

鷹栖で乗ったプロトタイプは、その効果を最大限、理解できるように、システムのオン、オフが可能な仕様になっていたが、S+シフトをオンにした途端、雪に覆われた路面をタイヤが捉えている様子が『手に取る』ように伝わってきて、クルマとの強烈な一体感を味わうことができた。



『S+シフト』は仮想DCTのリニアシフトを、シフトダウンにも適用範囲を拡大した。 神村聖

しかも、前輪の接地性がすさまじく良好で、わずかにステアリングを切った際の反応も、大舵角時のグリップ感も、「これが本当に雪の上？」とうなるほどしっかりとしていた。

おかげで、実際にはタイヤのグリップもエンジンのパワーもそのままなのに、S+シフトをオンにするとコーナリングスピードが10％、時には20％近くも上がった。それだけS+シフトが的確なステアリングインフォメーションと安心感を与えてくれたのである。

ドライバーを高揚させるシステム

それともうひとつ、アクティブ・サウンド・コントロール（ASC）の効果も絶大だった。

ホンダのASCはエンジンが発する基音（エンジン回転数と連動して変化するエンジン音の中で、一番低い周波数の音と理解して頂ければいい）の整数倍に相当する次数音（基音に乗する整数によって2次音、3次音、4次音……などがある）をオーディオスピーカーから再生することで、ドライバーの気持ちを高揚させることを狙ったシステムである。



プレリュードで採用されたアクティブ・サウンド・コントロール（ASC）の効果も絶大だ。 本田技研工業

これもまた似たようなシステムは他社からもリリースされているが、ホンダのASCはリアリティが素晴らしく、とても合成音が流れているとは感じられない。そしてASCのサウンドがS+シフトに加わることによって、さらに官能的なドライブ体験を堪能できるようになるのだ。

それでも、S+シフトやASCはドライバーの高揚感を高めるための演出に過ぎない。ただし、プレリュード・プロトタイプは前述のとおり雪上でも驚くべきグリップを生み出してくれて、ドライビングの歓びを心の奥深くから掻き立ててくれる。ここでの『リアルな体験』がプレリュードの走りを下支えしてくれるからこそ、その上に乗るS+シフトやASCといった演出の効果が際立ってくるのだ。

しかも、S+シフトやASCはドライバーとクルマの一体感を向上するための『情報』としての効果が期待されるほど、リアリティとリニアリティには徹底的にこだわって作り込まれている。だからこそ、私はS+シフトをオンにした時、それまでを10〜20％も上回るペースで雪の鷹栖を疾走できたのである。

その時の体験があまりに痛快だったので、プレリュード・プロトタイプの走りは、もはやデートカーやスポーティクーペといったジャンルをはるかに越え、シリアスなスポーツカーとまったく変わらないほどヒリヒリとして刺激的なもののように感じられた。だから私は冒頭のように、山上LPLに食ってかかったのだ。

クォリティの高いデザイン

先に断っておくと、私は新型プレリュードのデザインが決して嫌いではない。いや、むしろ大好きだし、これほどクォリティの高いデザインが日本車から誕生したことに驚きさえ感じている。

『クォリティの高いデザイン』という言葉は、あまり聞き慣れないものかもしれない。しかし、クルマのデザインには『美しい/美しくない』、『好き/嫌い』とは別の次元に、クォリティの高いデザインとクォリティの低いデザインが確実に存在すると信じている。



新型ホンダ・プレリュードは『クォリティの高いデザイン』と筆者。 本田技研工業

クォリティの高いデザインは、まずプロポーション（クルマの全体的な造形）が美しく、ボディを構成するラインがよくまとまっていて、どこから見ても3次元的な造形として破綻をきたしていないものと説明できる。

クォリティの低いデザインはその逆で、クルマの前後、もしくはフロントオーバーハング、ホイールベース内、リアオーバーハングなどの配分やボリューム感のバランスが悪くて、ボディを構成するラインがバラバラでまとまりがなく、3次元的な視点で造形されていないために、見る者の立ち位置によって大きく印象の異なるデザインということになる。

私の中でいえば、クォリティの高いデザインの代表例はクラウス・ブッセがチーフデザイナーに就任して以降のマセラティ各モデルであり、クォリティの低いデザインは……いや、これは皆さんのご想像にお任せすることにしておこう。

3次元的な造形という評価軸

こうした観点から新型プレリュードを眺めると、派手なところはどこにもないけれど、プロポーションの観点からいっても各ラインの関係性についても3次元的な造形という評価軸から見ても破綻がなく、実に完成度が高いと思う。

もっとも、派手なところがないだけに緻密な作業を繰り返さなければこの完成度に到達することは難しく、生産技術面でも様々な苦労があったと推察される。車両価格は600万円台前半とラグジュアリーカーに比べればはるかに安い価格帯で、これだけ緻密で美しい形を生み出したホンダのデザイン部門には、率直に賞賛の言葉をお贈りしたい。



スポーツカーのような走りと洗練されたデザインが釣り合っていないと思えた。 神村聖

でも、私が山上LPLに言いたかったのは、そういうことではない。

完成度が高くて洗練されていて外連味のないデザインだからこそ、私が鷹栖で感じた走りのインパクトと釣り合ってないないように思えたのである。そしてそれゆえに「これで大丈夫？」と感じたのだ。言い換えれば、あのヒリヒリするスポーツカーのような走りを反映した、もっと刺激的で、ある意味でクセのあるデザインでもよかったのではないかと考えたのである。

私が勢いに任せて語った言葉に山上LPLは、「うーん、でも、実は……」と口ごもって何かを言いたそうにしていたが、簡単には説明できないと思ったのか、それともその時点ではそれ以上説明できない何らかの事情があったからなのか、結果的に具体的な説明はないまま、お互いにその場を離れることになった。

プレリュードの本質的な価値とは

しかしその後、伊豆のサイクルスポーツセンターで体験した新型プレリュードは、刺激的な走りというよりも、もっと洗練されていて奥深い喜びを私に与えてくれた。

鷹栖で乗った時は滑りやすい雪上での試乗だったせいか、それとも初体験のS+シフトに感動したせいか、必要以上に興奮していたために『刺激的な走り』と判断してしまったが、ドライコンディションで乗ったプレリュードは、それよりもはるかに大人しく、しかし上質で懐の深いハンドリングを示してくれたのである。



奥深い走りと完成度の高いデザインがどこまで受け入れられるかで商業的な成否は決まる。 本田技研工業

だから、今はあの上質なデザインとハンドリングはよくマッチしていると思う。山上さん、その節は失礼なことを申し上げてすみませんでした。

いずれにせよ、その奥深い走りと完成度の高いデザインがどこまで受け入れられるかで、新型プレリュードの商業的な成否は決まるだろう。プレリュードの本質的な価値が広く認められ、ホンダの技術陣、そしてデザインチームの苦労が報われることを願ってやまない。