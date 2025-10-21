梅沢富美男、妻との“顔出し”夫婦2ショット添え結婚記念日を報告「奥様、とっても可愛い」「素敵な2ショット」
俳優の梅沢富美男（74）が21日、自身のSNSを更新。「10月18日は結婚記念日でした」と報告し、妻・明子さんとの“顔出し”2ショット写真を公開した。
【写真】「奥様、とっても可愛い」妻・明子さんとの“顔出し”2ショット披露の梅沢富美男
梅沢に寄り添うようにして、明子さんはバラの花束を手にニッコリ。梅沢は「奥さんに感謝を込めて。いつもありがとう。これからもよろしく」と愛情たっぷりにメッセージを届けた。
コメント欄には「結婚記念日おめでとうございます」「奥様、とっても可愛い」「とっても素敵な2ショット」「いつまでもお幸せに」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
