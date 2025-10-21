水谷隼、株などで爆益！ケタ違いの合計実現損益を発表
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が、自身のXを更新。株やFX取引きで得た、10月上旬の収支結果を報告した。
【写真】ガチでケタ違いの爆益！自慢気に公開した水谷隼の取引スクショ
水谷と言えば過去にFX取引で1000万円を超える含み益があったことを報告するなど、爆益を出していたが後日、FX取引で預託保証金不足（追証）が発生。また、別の日には取引画面を公開した際、総合計評価損益は「＋10,439,000」と表示されており、「売り利確」と大きな利益を出していたが、その後、株取引で100万円以上の損を出した画像を投稿するなど、安定しないトレードを繰り返している。
そんな水谷が今回、「10月25日「世界で戦う投資マインドセット」 ということでセミナー行わせていただきます！ご興味ある方はぜひご参加ください」とイベントを告知。
そしてなぜか、収支結果の画像も投稿し、10月4日〜11日までの収支を見ることができ、合計実現損益は「＋948万2530円」と表示されている。
