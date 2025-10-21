広瀬すず、健康に情熱注ぐ “#丁寧な暮らし”でメンタルも平穏「いいことが多い」
俳優の広瀬すず、お笑いトリオ・3時のヒロインの福田麻貴が21日、都内で行われた富士フイルム『instaxチェキ新製品発表会』に参加した。
【全身ショット】かわいい！色鮮やかなワンピースで登場した広瀬すず＆福田麻貴
イベントでは最近、情熱を注いでいることを話すことに。広瀬は「ここ最近は健康。リズムのいい生活ができたら」と話した。家から遠いジムまで走り＆徒歩で行ったり、肉よりも魚を食べるようにしているという。
続けて「『#丁寧な暮らし』に情熱を持っています！いい生活をするだけにメンタル的にも楽になる。いいことが多いので心掛けています」と広瀬が話すと福田は「どんだけ忙しいの？早い（笑）。『健康』って言い出すのは私と同世代ぐらいよ」とツッコんでいた。
新製品を使ったチェキも披露していた。
