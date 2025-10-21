俳優の広瀬すず（２７）が２１日、都内で、富士フイルム「ｉｎｓｔａｘ “チェキ”新製品発表会」に出席した。秋を感じさせるワンピースを身にまとい、憧れの場所を背景に自撮りを披露した。

今一番行きたい場所に「スペイン」を挙げ、「最近旅行に目覚めて、友達に聞いたら、スペインが良かったと言っていたので、いつか行きたい」と願望を口に。近日スペインを訪問するお笑いトリオ・３時のヒロインの福田麻貴（３７）に向けて「ついていっていいですか？」と尋ねていた。

スペインの観光名所であるサグラダ・ファミリアなどの景色を移したパネルを背景に、二人はチェキで自撮り。ほぼスペインな１枚が完成した。チェキを使いたい場所について、広瀬は「この前現場にチェキを置いて下さっていて、皆で楽しんだので、現場の皆さんと色んな角度から楽しめたら」と語っていた。

情熱の国・スペインにちなみ、最近ときめいていることについて発表。「リズムの良い生活ができたらいいなと思って、運動と食事に気をつけている。ジムまで家から走りと歩きで行ったり。『＃丁寧な暮らし』を検索している。良い生活しているだけでメンタルも明るくなるので、健康にときめいています。心がけています」と語っていた。