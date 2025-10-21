フランスのルーブル美術館に強盗が入り、ナポレオンの宝飾品やネックレスなど9点が盗まれました。犯行グループは現場に電動カッターやトランシーバーを残したまま、現在も逃走中だということです。

【写真を見る】盗まれたティアラやネックレス、王冠、ブローチ

ルーブル美術館に強盗 わずか7分で

人々は列を作り、開館を楽しみにしていました。そこへ看板を手にした職員。看板には、こう記されていました。

看板

「ルーブル美術館は本日“特別な事情”により閉館します」





コロンビア人観光客「１か月以上前にチケットを買ったのに、本当に残念」アメリカ人観光客「閉館は、今朝みんなが並んだ後じゃなくて、昨夜発表すべきだったと思う。でも仕方ないね」

“特別な事情”とは、前の日に起こった出来事でした。



職員に促され、建物の外に出る人たち。狙われたのはフランスが誇る「ルーブル美術館」でした。

パリの中心部に位置し、凱旋門やエッフェル塔に並ぶ、世界屈指の観光地。モナリザやミロのヴィーナスなどが展示されていて、去年の来館者数は870万人に上ります。

日本人観光客

「調べたら窃盗があったって、いま知った。びっくり。単純にびっくりした」



フランス人観光客

「絶対に安全だと思っていた場所なのに、いまどき強盗が入るなんて怖いです」

犯行があったのは19日午前9時半ごろ、開館直後のことでした。

記者

「犯人はあちらにある工事用のはしごを使って、ルーブル美術館に侵入したとみられています」

犯行グループは覆面の4人。そのうち2人がセーヌ川に面したこちらの2階の窓から侵入。貨物用のリフトを使ったとみられます。

犯行には電動カッターが使われたとみられていて、窓の一部が切り取られたのが確認できます。

犯行はわずか7分の間に行われたということです。この時、美術館はすでに開館していましたが、けが人は出ていません。

ナポレオンの宝石など9点が被害

犯人たちが押し入った2階にあったのは「アポロン・ギャラリー」。豪華な装飾の部屋には、皇帝ナポレオンが集めた宝石などが展示されていました。



盗まれたのは、ティアラやネックレス、王冠、ブローチなど9点。このうち王冠は、美術館の付近で損傷した状態で見つかったということです。

犯人たちは犯行後、スクーターで逃走したとみられています。犯行現場には、電動カッターのほか、バーナーやトランシーバー、毛布などが残されていたということです。

また、美術館の近くでは、犯人が着ていたとみられる黄色いベストが見つかったそうです。



犯行当時、現場近くにいた人は…

当時現場近くにいた人

「警備の人たちが“ここから離れて！早く、走って！”と叫んでいました。ただならぬ様子だとは感じました」

今回の事件をめぐっては、警備態勢の不備も指摘されています。

ルーブル美術館では今年6月、警備員や職員などの「人手不足」に抗議するため、従業員がストライキを行っていました。

ルーブル美術館の従業員

「何か月も前から警備員ら全員が、日々、直面している問題や欠陥について警告していました。しかし経営陣はこれらの警告をまったく聞き入れず、こんにち、私たちが恐れていたこと、すなわち略奪と破壊が現実のものとなってしまいました」

マクロン大統領は事件に対しSNSで、「私たちの大切な遺産に対する攻撃だ。犯人を裁きにかける」と強く非難しています。