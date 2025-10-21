八天堂から冬ギフト2025！贅沢なフレーバーで大切な人に贈る

八天堂の「冬ギフト2025」が10月20日よりオンラインショップで販売開始！冬にぴったりのくりーむパンや新登場のとろけるくりーむ大福を含む、バラエティ豊かな詰合せが登場しました。今回は、限定フレーバー「あんバター」や「マロン」、新商品「栗あんカスタード」など、甘さと心地よい風味が詰まった贈り物をご提案。11月17日までの早割で、さらにお得に手に入れるチャンス！大切な人への冬の贈り物にぜひどうぞ♡

冬の贈り物にぴったり！八天堂のくりーむパン詰合せ



冬のくりーむパン10個詰合せ

八天堂の「冬のくりーむパン10個詰合せ」では、定番の「カスタード」や「チョコレート」に加え、期間限定の「マロン」「あんバター」「おいも＆カスタード」など、冬の味覚を存分に楽しめるラインアップ。

特に「あんバター」は毎年人気で、温めることでバターがとろけ、より一層美味しさが引き立ちます。贈り物としても喜ばれること間違いなしのセットです。早割でお得に手に入れましょう！

新登場！とろけるくりーむ大福で贅沢なひとときを



とろけるくりーむ大福 栗あんカスタード

新商品「とろけるくりーむ大福 栗あんカスタード」は、まるでスイーツのような食感で、スプーンで食べる新感覚の大福です。

富山県産の新大正もち米を使った柔らかい求肥に、栗の風味が豊かな栗あんと、なめらかなカスタードクリームが包まれています。

冷やしても美味しく、贈り物にもぴったりな大福。とろける食感と上品な味わいが、食べる人を幸せな気分にさせてくれる一品です♡

八天堂冬ギフト2025、早割と通常販売でお得に購入！



冬のとろけるくりーむ大福12個詰合せ

八天堂の「冬ギフト2025」には、早割特典があり、11月17日までに購入すると、通常よりお得に手に入れることができます。

例えば、「冬のくりーむパン10個詰合せ」は早割で4,000円（税込）に！ほかにも、他のギフトセットもお得に手に入るチャンス。

クリスマスや年末年始の贈り物にぴったりなセットが揃っています。早割を利用して、大切な人に心温まるギフトを届けましょう♪

八天堂の冬ギフトで、特別なひとときを贈ろう



八天堂の「冬ギフト2025」は、贈り物にぴったりなアイテムが揃っています。くりーむパンや新登場のとろけるくりーむ大福は、どれも贅沢な味わいで、大切な人への心温まるプレゼントに最適。

早割でお得に購入できるこの機会に、冬の贈り物を手に入れましょう。特別な冬を、八天堂のスイーツで彩ってください♡ぜひこの機会にチェック！