みなさんは、小回りの利く車に乗りたいと思ったことはありませんか。株式会社NEXERとグーネット中古車は「狭い街中を走るなら選びたい国産車」についてのアンケート調査を行いましたところ、ホンダのN-BOXが1位に選ばれました。

このアンケート調査は、2025年8月に、全国の男女1000人を対象としてインターネットにて行われました。



【写真】小回りの利く国産車ランキングを見る

1位 N-BOX（ホンダ）93票

・人気の車種かつ小型であり、運転しやすそうだから。（20代・女性）

・小回りがきくけど、荷物がよく入るから。（30代・女性）

・燃費が良さそうで走行も良さそうでした。（40代・女性）

・車高が高いので見やすいから。（50代・女性）

・小さくてもいっぱい載せられるから。（50代・男性）



小型で小回りが利きつつも、高い収納力が評価されています。また、車高の高さも運転のしやすさにつながるので安心感を与えているようです。



2位 タント（ダイハツ）66票

・前にも乗っていて、乗り心地がよかったから。（30代・男性）

・デザインやブランドの雰囲気が好みなため。（30代・女性）

・狭いところも小回りききそう。（40代・女性）

・小さいけどゆったり乗れそう。（60代・男性）

・狭い道では軽自動車が運転しやすそうだから。軽自動車の中からデザインで選んだ。（60代・男性）



コンパクトでありながら広々とした印象の車内にリラックスできそうなイメージを持っている人が多いようです。



3位 ワゴンR（スズキ）59票

・小回りがききそうなイメージがあるから。（20代・女性）

・以前乗ったことがあるが、細い道など走りやすかったから。（20代・女性）

・小回りが効いて操作がしやすい。（30代・男性）

・キビキビ走るので、楽に運転できるのが好きです。（50代・男性）

・小さく小回りが利き、エンジン性能も抜群だから。（60代・男性）



軽自動車らしさを追求した使い勝手の良いコンセプトが高評価なようです。



4位 アルト（スズキ）52票

・軽自動車なので車体が小さく、狭い道や駐車場でも扱いやすいと感じるから。（30代・男性)

・車幅がコンパクトなので狭い路地や駐車場でも安心。（40代・男性）

・今乗っている車だから実感している。（40代・女性）

・車体が小さいので狭い道路を走りやすい。（50代・男性）

・軽自動車の中でもトップクラスの小回り性能があり、Uターンや狭い駐車場でもらくらく。（60代・男性）



コンパクトな車体が人気で、初心者ドライバーでも乗りやすいという点が評価を得ています。



5位 ジムニー（スズキ）51票

・いろいろ物が入って便利だと思うから。（30代・女性）

・友人が持っていて、乗せてもらったとき小回りがきくと感じたので。（30代・男性）

・ジムニーの形がすき。（40代・女性）

・見た目がいいし小回りがききそうだから。（50代・女性）

・小回りがきいて便利そう。荷室も大きい。（60代・男性）



デザインの良さに加え、道路の幅や状態によらず安心して運転できるという点が評価されました。



以下、6位〜10位に寄せられた回答をご紹介します。



6位 ヤリス（トヨタ）46票

・コンパクトなフォルムしているから。（20代・男性）

・小回りがきくから。（40代・男性）

・レンタカーで借りた時、運転しやすかったので。（50代・男性）



7位 フィット（ホンダ）44票

・運転しやすく、小回りが利く。荷物はたくさん詰められて良さそう。（40代・女性）

・小回りが良くスタイルが気に入っているので。（50代・男性）

・バランスが良い小型車だから。（60代・男性）



8位 サクラ（日産）42票

・初動が早く、車両がコンパクトだから。（40代・男性）

・知人が乗っているのですが、すごくオススメしているので。（50代・女性）

・電気自動車であり、近場に乗りやすい。（40代・女性）



9位 アクア（トヨタ）41票

・実際に乗って実感しているので。（30代・女性）

・小型でハイブリッドで燃費も良いから。（40代・男性）

・車体がコンパクトで小回りが利きそうだから。（50代・男性）



10位 ラパン（スズキ）39票

・私が今乗ってるのがラパンで、操作しやすいから。（30代・女性）

・見た目が可愛くて好みだから。（40代・女性）



街中を車で走っていて困ること

また、現在「街中を車で走っていて困ること」についても尋ねたところ、以下のような声が寄せられました。



・一方通行が多い。（20代・男性）

・自転車の車道走行は見ていても危険だと思う。（20代・男性）

・自転車やバイクの追い越しで事故が起きそうで怖い。（20代・女性）

・道幅の狭い道路のすれ違いが不安で困る。（30代・女性）

・狭い路地や駐車場で車の側面やミラーをこすってしまいそうでヒヤヒヤする。（30代・女性）

・見にくい場所で、自転車が飛び出してくるのが怖いです。（40代・女性）

・路駐が多く気を遣いながら運転することが多い。（50代・男性）

・自転車のマナーが悪い。（70代・男性）



【出典】

株式会社NEXERとグーネット中古車による調査



