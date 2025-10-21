秋に行きたい「栃木県の穴場秘境」ランキング！ 2位「おしらじの滝」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
木々が色づき、空気が澄み渡る秋は、静かな自然に心を向けたくなる季節です。観光地の喧騒を離れ、知る人ぞ知る場所を訪れると、その土地ならではの風景や物語に出会えます。普段の旅では味わえない感動が、思いがけない場所で待っているかもしれません。
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、穴場秘境に関するアンケートを実施しました。その中から、秋に行きたい「栃木県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「滝壺の水は深い青色（通称：おしらじブルー）で、紅葉の赤や黄とのコントラストが絶景だから」（50代男性／東京都）、「幻の滝と呼ばれ、青く透き通る滝壺と周囲の紅葉のコントラストが神秘的だから」（40代男性／広島県）、「神秘的な澄んだ水らしいので」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「荒々しい岩とエメラルドグリーンの渓流、紅葉のコントラストが美しそうなので」（40代女性／愛知県）、「鬼怒川温泉の奥にある龍王峡は、断崖と渓谷が織りなす雄大な景観が魅力の秘境です。秋には紅葉が渓谷を覆い、龍が天に昇るような岩の形と相まって圧倒的な迫力を感じます」（30代女性／大阪府）、「ゴツゴツした岩と渓流が特徴の渓谷で、遊歩道が整備されているため紅葉散策に最適」（60代男性／香川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：おしらじの滝／53票塩原渓谷の中でも特に神秘的な雰囲気を漂わせる隠れた名瀑です。通常時は水量が少なく幻の滝とも呼ばれていますが、条件が整うと出現する美しい滝壺のエメラルドグリーンは、訪れる人々を魅了します。周囲の深い森と岩肌が秋の装いに変わり、滝壺の色とのコントラストが際立つと、まさに絵画のような美しさになります。
1位：龍王峡／68票鬼怒川温泉と川治温泉の間にある、約3キロメートルにわたる大渓谷です。火山の爆発によってできたと言われる、独特な岩肌と清流が生み出す景観は圧巻で、その名の通り龍がのたうつような迫力があります。特に秋は、エメラルドグリーンの川面と、岸壁を彩る紅葉のコントラストが美しく、散策路からその絶景を堪能できます。
