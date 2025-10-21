「イケメンすぎて画面危険」山田涼介、ワイングラス？ 片手に“頬が赤い”姿に「自撮りの、この破壊力…」反響
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは10月20日、自身のInstagramを更新。ワイングラス？ を持つプライベートショットを公開し、ファンの注目を集めています。
この投稿にはファンから、「えぇ？可愛い、、、、、、、ありがとうございます」「めちゃくちゃカッコ可愛すぎる」「頬が赤いお顔もキュートで大好き」「自撮りの、この破壊力…」「もっとなんかイケメンすぎて画面危険ですみたいな通知欲しい、、、！」といった声が寄せられました。
かわい過ぎるプライベートショット山田さんは「パシャリ」とつづり、2枚の写真を投稿しました。2枚とも山田さんのソロショットで、1枚目は黒いトップスを着てワイングラスと思われるグラスを持ち、2枚目は白いTシャツ姿で、リラックスした雰囲気が漂っています。
生徒との再会山田さんは12日にもInstagramを更新し、超特急のメンバーで俳優の柏木悠さんとのツーショットを公開。2人は、ドラマ『ビリオン×スクール』（フジテレビ系）で教師役と生徒役として共演していました。
