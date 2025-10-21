記録的な大雨の影響で浸水被害を受けた、三重県四日市市の地下駐車場について、駐車場の管理・運営を行うディア四日市が、駐車場の早期復旧に向けた要望書を市に提出していた事が分かりました。

四日市市の地下駐車場くすの木パーキングは、9月12日の記録的な大雨の影響で274台の車が水没するなどの被害を受けました。

20日の定例会見で、森市長は駐車場のうちディア四日市が所有する部分について、早期復旧に関する要望書の提出があったことを明らかにしました。

要望書は10月15日に提出されたもので、被害状況をふまえると、自社で駐車場の機能を回復する事が非常に難しいこと、そのうえで早期復旧に向けた具体的な手法を市に検討してほしいなどと記されています。

森市長は「実際にディア側からも、早期復旧を図ろうとするのであればなかなか難しいという話は聞いている。じゃあ市がやりますと軽々には言えない話。大きな責任を伴いますのでそういった法的な部分とかを今整理をかけているところ」と話しました。

市では、今後どういった形でディア四日市が所有する部分の復旧を進めていくのかについて11月7日に行われる市の議員説明会をめどに方針を示していきたいとしています。