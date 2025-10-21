ピアニスト・まらしぃが米津玄師「IRIS OUT」を演奏してみた！ 「チェンソーマン×米津玄師×まらしぃなんて厨二病の夢でしかない」と絶賛続出

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【ピアノ】「IRIS OUT」を弾いてみた【チェンソーマン レゼ篇 主題歌】』というmarasyさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

まらしぃです。

今回は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌

米津玄師さんの「IRIS OUT」をピアノで演奏させていただきました！

めちゃめちゃかっこいいですがむずかしすぎて爆笑してました

【ピアノ】「IRIS OUT」を弾いてみた【チェンソーマン レゼ篇 主題歌】

ピアニストのまらしぃさんが、米津玄師さんの「IRIS OUT」の演奏動画を公開しました。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌。「チェンソーマン×米津玄師×まらしぃなんて厨二病の夢でしかないだろ」とコメントも歓喜で湧いています。

まらしぃさんはニコニコ動画で29万人超のフォロワーをもつ人気のピアニスト。長い指から放たれる力強い音と、人類卒業レベルの鍵盤さばきを武器に数々の人気曲をカバーしてきました。

今回の「IRIS OUT」でも、その圧倒的な演奏力が存分に発揮されています。たった一台のピアノで、原曲の疾走感や米津玄師さんのがなるような歌声の熱量を鮮やかに表現しています。

とくに中盤以降のピアノソロは圧巻です。本人も「むずかしすぎて爆笑してました」と語るほど。鍵盤の上を駆け抜ける指の速さには「右手どうなってんだよ」「弾けるのすごい」といった感嘆の声があがっています。

まらしぃさんならではの音楽性が光る「IRIS OUT」となっています。興味を持った方はぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

わけわからんすごい

やば

うわぁ

スゴすぎる

大正解！

文／高橋ホイコ